Президент України

призначив:

ІЛЬЧИШИНА Івана Івановича — головою Самбірської районної державної адміністрації Львівської області;

ХИМИЧА Віктора Васильовича — головою Лебединської районної державної адміністрації Сумської області;

ФЕСЕНКА Сергія Володимировича — головою Миронівської районної державної адміністрації Київської області;

ЛУЦЕНКА Євгенія Васильовича — головою Вінницької районної державної адміністрації Вінницької області;

СІНЧАК Ганну Аркадіївну — головою Ямпільської районної державної адміністрації Вінницької області;

МЕРЗЛЮК Людмилу Володимирівну — головою Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області;

ЛАЗАРЕНКА Михайла Дмитровича — головою Подільської районної державної адміністрації Одеської області;

ЛУЦЕНКА Івана Миколайовича — головою Старосинявської районної державної адміністрації Хмельницької області;

САБАДОША Віктора Михайловича — головою Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області.

звільнив:

ЦИГАНЕНКА Олександра Миколайовича — з посади голови Лубенської районної державної адміністрації Полтавської області згідно з поданою ним заявою;

ГОНЧАРЕВСЬКОГО Владислава Едуардовича — з посади голови Звенигородської районної державної адміністрації Черкаської області згідно з поданою ним заявою;

ЧЕРНОГОДА Ігоря Івановича — з посади голови Миронівської районної державної адміністрації Київської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

НАЗАРЕНКО Світлану Борисівну — з посади голови Подільської районної державної адміністрації Одеської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.