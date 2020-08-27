Президент України
призначив:
ІЛЬЧИШИНА Івана Івановича — головою Самбірської районної державної адміністрації Львівської області;
ХИМИЧА Віктора Васильовича — головою Лебединської районної державної адміністрації Сумської області;
ФЕСЕНКА Сергія Володимировича — головою Миронівської районної державної адміністрації Київської області;
ЛУЦЕНКА Євгенія Васильовича — головою Вінницької районної державної адміністрації Вінницької області;
СІНЧАК Ганну Аркадіївну — головою Ямпільської районної державної адміністрації Вінницької області;
МЕРЗЛЮК Людмилу Володимирівну — головою Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області;
ЛАЗАРЕНКА Михайла Дмитровича — головою Подільської районної державної адміністрації Одеської області;
ЛУЦЕНКА Івана Миколайовича — головою Старосинявської районної державної адміністрації Хмельницької області;
САБАДОША Віктора Михайловича — головою Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області.
звільнив:
ЦИГАНЕНКА Олександра Миколайовича — з посади голови Лубенської районної державної адміністрації Полтавської області згідно з поданою ним заявою;
ГОНЧАРЕВСЬКОГО Владислава Едуардовича — з посади голови Звенигородської районної державної адміністрації Черкаської області згідно з поданою ним заявою;
ЧЕРНОГОДА Ігоря Івановича — з посади голови Миронівської районної державної адміністрації Київської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
НАЗАРЕНКО Світлану Борисівну — з посади голови Подільської районної державної адміністрації Одеської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.