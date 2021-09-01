Президент України
звільнив:
КЛИМЕНЧУКОВА Олега Володимировича — з посади голови Сватівської районної державної адміністрації Луганської області згідно з поданою ним заявою;
ІВАНИШИНА Петра Миколайовича — з посади голови Косівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області згідно з поданою ним заявою;
ПАСТУШЕНКА Віталія Анатолійовича — з посади голови Новоукраїнської районної державної адміністрації Кіровоградської області згідно з поданою ним заявою.
призначив:
ПАСТУШЕНКА Віталія Анатолійовича — головою Кропивницької районної державної адміністрації Кіровоградської області.