Сьогодні українські діти, які під час літніх канікул відпочили й набралися сил, сіли за парти. Це вже другий навчальний рік, що починається в умовах пандемії коронавірусу. Аби запобігти поширенню цієї хвороби у школах під час освітнього процесу, Міністерство освіти і науки подає відповідне роз’яснення. Воно ґрунтується на досвіді, здобутому за попередній коронавірусний період.