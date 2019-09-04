Президент України
звільнив:
ХАРЧЕНКА Олександра Валерійовича — з посади голови Апостолівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ТУРЧЕНЮКА Сергія Леонідовича — з посади голови Васильківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КОВАЛЬЧУКА Олега Борисовича — з посади голови Верхньодніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
СУСЛОВИЧА Сергія Володимировича — з посади голови Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
НАГАЙЧЕНКА Сергія Вікторовича — з посади голови Криворізької районної державної адміністрації Дніпропетровської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ГАПІЧА Олега Васильовича — з посади голови Криничанської районної державної адміністрації Дніпропетровської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЗРАЖЕВСЬКОГО Владислава Івановича — з посади голови Магдалинівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ГРЕБЦОВА Віктора Івановича — з посади голови Межівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КИРИЧЕНКА Олега Володимировича — з посади голови Нікопольської районної державної адміністрації Дніпропетровської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
МАКСИМЧУКА Святослава Євгенійовича — з посади голови Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
СТОЛБЧЕНКА Андрія Анатолійовича — з посади голови Петриківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
САЛАМАХУ Сергія Вікторовича — з посади голови П’ятихатської районної державної адміністрації Дніпропетровської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ХРИПКА Ігоря Валерійовича — з посади голови Солонянської районної державної адміністрації Дніпропетровської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КИСІЛЬ Аллу Володимирівну — з посади голови Софіївської районної державної адміністрації Дніпропетровської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ХВЕДЧУКА Валерія Олександровича — з посади голови Томаківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
БУЛЕНКА Руслана Віталійовича — з посади голови Царичанської районної державної адміністрації Дніпропетровської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.
поновив:
у зв’язку із рішенням Верховного Суду від 15 серпня 2019 року поновити на посаді голови Кагарлицької районної державної адміністрації Київської області КОЛЯДУ Віктора Миколайовича.