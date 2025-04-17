Президент України
уповноважив:
Віце-прем’єр-міністра з відновлення України — Міністра розвитку громад та територій України КУЛЕБУ Олексія Володимировича на підписання Листа про внесення змін № 4 до Фінансової угоди (проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України») між Україною та Європейським інвестиційним банком.
призначив:
СІМОНОВА Костянтина Анатолійовича — начальником Новопавлівської сільської військової адміністрації Синельниківського району Дніпропетровської області;
ТРЕТЯКА Юрія Васильовича — начальником Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області;
КРАМАРЕНКА Сергія Миколайовича — головою Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області.