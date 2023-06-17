У житті неможливо все передбачити і запрограмувати, інколи трапляються повороти, до яких не готовий. Як наголошує директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, це стосується роботи, яку можна не тільки знайти, а й втратити. А сучасний ринок праці доволі жорсткий і прагматичний. Однак і в таких ситуаціях є рятівний круг. Свого часу уряд запровадив програму видачі ваучерів на навчання, завдяки яким безробітні й певні категорії громадян можуть здобути нову професію чи спеціальність, підвищити кваліфікацію, скоригувати власну освіту і знайти на ринку праці собі місце.