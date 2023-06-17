Президент України

звільнив:

КОРЕНЯ Івана Івановича — з посади начальника Дар’ївської сільської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області;

ПОНОМАРЕНКО Раїсу Миколаївну — з посади начальника Тягинської сільської військової адміністрації Бериславського району Херсонської області.

призначив:

ДІДУРА Анатолія Миколайовича — начальником Дар’ївської сільської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області;

ЯЦЕНКА Миколу Миколайовича — начальником Тягинської сільської військової адміністрації Бериславського району Херсонської області.