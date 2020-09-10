Президент України

звільнив:

СЕЛЕВИЧА Сергія Олексійовича — з посади голови Приазовської районної державної адміністрації Запорізької області згідно з поданою ним заявою;

АКСЬОНОВА Юрія Олександровича — з посади голови Валківської районної державної адміністрації Харківської області згідно з поданою ним заявою;

ПЕТРЕНКО Олену Олександрівну — з посади голови Зачепилівської районної державної адміністрації Харківської області згідно з поданою нею заявою;

ЧЕПУРКА Ярослава Олексійовича — з посади голови Овруцької районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою;

призначив:

БОЛІЛОГО Олексія Васильовича — головою Макарівської районної державної адміністрації Київської області;

ШУРАБУРУ Сергія Олеговича — головою Доманівської районної державної адміністрації Миколаївської області;

КУРИЦЬКОГО Бориса Петровича — головою Млинівської районної державної адміністрації Рівненської області;

КУЗНЕЦА Богдана Олександровича — головою Іллінецької районної державної адміністрації Вінницької області;

ХРАНОВСЬКОГО Олега Анатолійовича — головою Чечельницької районної державної адміністрації Вінницької області;

БАКУМЕНКА Сергія Олександровича — головою Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області;

BOЛKOBA Юрія Віталійовича — головою Фастівської районної державної адміністрації Київської області.