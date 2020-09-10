Президент України
звільнив:
СЕЛЕВИЧА Сергія Олексійовича — з посади голови Приазовської районної державної адміністрації Запорізької області згідно з поданою ним заявою;
АКСЬОНОВА Юрія Олександровича — з посади голови Валківської районної державної адміністрації Харківської області згідно з поданою ним заявою;
ПЕТРЕНКО Олену Олександрівну — з посади голови Зачепилівської районної державної адміністрації Харківської області згідно з поданою нею заявою;
ЧЕПУРКА Ярослава Олексійовича — з посади голови Овруцької районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою;
призначив:
БОЛІЛОГО Олексія Васильовича — головою Макарівської районної державної адміністрації Київської області;
ШУРАБУРУ Сергія Олеговича — головою Доманівської районної державної адміністрації Миколаївської області;
КУРИЦЬКОГО Бориса Петровича — головою Млинівської районної державної адміністрації Рівненської області;
КУЗНЕЦА Богдана Олександровича — головою Іллінецької районної державної адміністрації Вінницької області;
ХРАНОВСЬКОГО Олега Анатолійовича — головою Чечельницької районної державної адміністрації Вінницької області;
БАКУМЕНКА Сергія Олександровича — головою Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області;
BOЛKOBA Юрія Віталійовича — головою Фастівської районної державної адміністрації Київської області.