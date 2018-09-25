Президент України
призначив:
СЛАБЧУКА Юрія Олексійовича — головою Козятинської районної державної адміністрації Вінницької області з 25 вересня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства;
ТУРЧЕНЮКА Сергія Леонідовича — головою Васильківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області з 24 вересня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства;
ХВЕДЧУКА Валерія Олександровича — головою Томаківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області з 24 вересня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства;
ЧЕРНЕЦЬКОГО Костянтина Борисовича — головою Любарської районної державної адміністрації Житомирської області з 25 вересня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства;
ПІТАКА Руслана Івановича — головою Татарбунарської районної державної адміністрації Одеської області з 1 жовтня 2018 року з оплатою праці відповідно до законодавства.
звільнив:
ЛЕЛЮКА Віталія Борисовича — з посади голови Віньковецької районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою;
БОНДАР Наталію Володимирівну — з посади голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з поданою нею заявою;
ДЕСЯТНИКА Петра Петровича — з посади голови Піщанської районної державної адміністрації Вінницької області згідно з поданою ним заявою;
ПІТАКА Руслана Івановича — з посади голови Подільської районної державної адміністрації Одеської області згідно з поданою ним заявою.