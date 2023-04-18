Президент України

призначив:

НІКІТІНУ Олену Анатоліївну — начальником Андріївської сільської військової адміністрації Краматорського району Донецької області;

МАРИНИЧА Володимира Олександровича — начальником Іллінівської сільської військової адміністрації Краматорського району Донецької області;

ЛЮЛЬКУ Юрія Анатолійовича — начальником Новодонецької селищної військової адміністрації Краматорського району Донецької області;

БОРИСЕВИЧ Людмилу Вікторівну — начальником Олександрівської селищної військової адміністрації Краматорського району Донецької області;

МАКЄЄВА Сергія Володимировича — начальником Білозерської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області;

РУДЕНКА Володимира Васильовича — начальником Гродівської селищної військової адміністрації Покровського району Донецької області;

ПАВЛОВУ Анну Іванівну — начальником Криворізької сільської військової адміністрації Покровського району Донецької області;

ШЕВЧЕНКА Олександра Миколайовича — начальником Новогродівської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області;

ДУГЕЛЬНОГО Валерія Володимировича — начальником  Удачненської селищної військової адміністрації Покровського району Донецької області.