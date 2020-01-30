Президент України

звільнив:

САУЛЯКА Олександра Васильовича — з посади голови Чернівецької районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України. 

призначив:

БОНДАРЕНКА Андрія Олександровича — головою Покровської районної державної адміністрації Донецької області;

АНАНЧЕНКО Людмилу Павлівну — головою Андрушівської районної державної адміністрації Житомирської області;

ПИЛИПЧУКА Анатолія Олексійовича — головою Якимівської районної державної адміністрації Запорізької області;

ДВОРНІЧЕНКО Аллу Сергіївну — головою Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області;

ЧЕСТНИХ Валерія Станіславовича — головою Сватівської районної державної адміністрації Луганської області;

ПРОКОПЕЦЬ Оксану Павлівну — головою Бродівської районної державної адміністрації Львівської області;

ДАЦЮКА Ігоря Михайловича — головою Сокальської районної державної адміністрації Львівської області;

БАЙЛУКА Дениса Олександровича — головою Арцизької районної державної адміністрації Одеської області;

ОРЕХІВСЬКОГО Володимира Даниловича — головою Тарутинської районної державної адміністрації Одеської області;

ОНИЩУКА Бориса Володимировича — головою Підволочиської районної державної адміністрації Тернопільської області;

ДУДУ Галину Богданівну — головою Підгаєцької районної державної адміністрації Тернопільської області;

ЛАДНОВА Ігоря Володимировича — головою Городищенської районної державної адміністрації Черкаської області;

ХРУЩА Віктора Володимировича — головою Драбівської районної державної адміністрації Черкаської області;

ГОНЧАРЕВСЬКОГО Владислава Едуардовича — головою Звенигородської районної державної адміністрації Черкаської області;

COЛOШEHKA Богдана Миколайовича — головою Кам’янської районної державної адміністрації Черкаської області;

БЕРЕЗОВОГО Миколу Ігоровича — головою Корсунь-Шевченківської районної державної адміністрації Черкаської області;

ГУНЮ Володимира Олександровича — головою Лисянської районної державної адміністрації Черкаської області;

ЧЕРЕДНІЧЕНКА Сергія Анатолійовича — головою Чигиринської районної державної адміністрації Черкаської області;

КОВАЛЬ Наталію Миколаївну — головою Шполянської районної державної адміністрації Черкаської області.

уповноважив:

Міністра фінансів України МАРКАРОВУ Оксану Сергіївну на підписання Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди «Європейські дороги України ІІ (Проект покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м.Києва)» між Україною та Європейським інвестиційним банком;

Міністра фінансів України МАРКАРОВУ Оксану Сергіївну на підписання Листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди (проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України») між Україною та Європейським інвестиційним банком.