Президент України
звільнив:
САУЛЯКА Олександра Васильовича — з посади голови Чернівецької районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.
призначив:
БОНДАРЕНКА Андрія Олександровича — головою Покровської районної державної адміністрації Донецької області;
АНАНЧЕНКО Людмилу Павлівну — головою Андрушівської районної державної адміністрації Житомирської області;
ПИЛИПЧУКА Анатолія Олексійовича — головою Якимівської районної державної адміністрації Запорізької області;
ДВОРНІЧЕНКО Аллу Сергіївну — головою Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області;
ЧЕСТНИХ Валерія Станіславовича — головою Сватівської районної державної адміністрації Луганської області;
ПРОКОПЕЦЬ Оксану Павлівну — головою Бродівської районної державної адміністрації Львівської області;
ДАЦЮКА Ігоря Михайловича — головою Сокальської районної державної адміністрації Львівської області;
БАЙЛУКА Дениса Олександровича — головою Арцизької районної державної адміністрації Одеської області;
ОРЕХІВСЬКОГО Володимира Даниловича — головою Тарутинської районної державної адміністрації Одеської області;
ОНИЩУКА Бориса Володимировича — головою Підволочиської районної державної адміністрації Тернопільської області;
ДУДУ Галину Богданівну — головою Підгаєцької районної державної адміністрації Тернопільської області;
ЛАДНОВА Ігоря Володимировича — головою Городищенської районної державної адміністрації Черкаської області;
ХРУЩА Віктора Володимировича — головою Драбівської районної державної адміністрації Черкаської області;
ГОНЧАРЕВСЬКОГО Владислава Едуардовича — головою Звенигородської районної державної адміністрації Черкаської області;
COЛOШEHKA Богдана Миколайовича — головою Кам’янської районної державної адміністрації Черкаської області;
БЕРЕЗОВОГО Миколу Ігоровича — головою Корсунь-Шевченківської районної державної адміністрації Черкаської області;
ГУНЮ Володимира Олександровича — головою Лисянської районної державної адміністрації Черкаської області;
ЧЕРЕДНІЧЕНКА Сергія Анатолійовича — головою Чигиринської районної державної адміністрації Черкаської області;
КОВАЛЬ Наталію Миколаївну — головою Шполянської районної державної адміністрації Черкаської області.
уповноважив:
Міністра фінансів України МАРКАРОВУ Оксану Сергіївну на підписання Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди «Європейські дороги України ІІ (Проект покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м.Києва)» між Україною та Європейським інвестиційним банком;
Міністра фінансів України МАРКАРОВУ Оксану Сергіївну на підписання Листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди (проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України») між Україною та Європейським інвестиційним банком.