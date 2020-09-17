Президент України

призначив:

ГОЛОВАШИЧ Людмилу Володимирівну — головою Гайсинської районної державної адміністрації Вінницької області;

БУТЕНКО Зінаїду Михайлівну — головою Погребищенської районної державної адміністрації Вінницької області;

БУРДАК Аліну Анатоліївну — головою Бородянської районної державної адміністрації Київської області;

ПЕТРУКА Євгена Вікторовича — головою Васильківської районної державної адміністрації Київської області;

звільнив:

ПЕТРЕНКА Ярослава Валерійовича — з посади голови Мурованокуриловецької районної державної адміністрації Вінницької області згідно з поданою ним заявою;

ПОГОРЄЛОГО Євгена Сергійовича — з посади голови Старобільської районної державної адміністрації Луганської області згідно з поданою ним заявою;

КОСОЛАПОВА Анатолія Олександровича — з посади голови Вовчанської районної державної адміністрації Харківської області згідно з поданою ним заявою.