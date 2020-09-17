Президент України
призначив:
ГОЛОВАШИЧ Людмилу Володимирівну — головою Гайсинської районної державної адміністрації Вінницької області;
БУТЕНКО Зінаїду Михайлівну — головою Погребищенської районної державної адміністрації Вінницької області;
БУРДАК Аліну Анатоліївну — головою Бородянської районної державної адміністрації Київської області;
ПЕТРУКА Євгена Вікторовича — головою Васильківської районної державної адміністрації Київської області;
звільнив:
ПЕТРЕНКА Ярослава Валерійовича — з посади голови Мурованокуриловецької районної державної адміністрації Вінницької області згідно з поданою ним заявою;
ПОГОРЄЛОГО Євгена Сергійовича — з посади голови Старобільської районної державної адміністрації Луганської області згідно з поданою ним заявою;
КОСОЛАПОВА Анатолія Олександровича — з посади голови Вовчанської районної державної адміністрації Харківської області згідно з поданою ним заявою.