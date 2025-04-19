Президент України
звільнив:
ЗАМОТАЄВА Володимира Валентиновича — з посади голови Покровської районної державної адміністрації Донецької області згідно з поданою ним заявою; ХАРЧЕНКА Олексія Андрійовича — з посади начальника С вєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області;
ВОЙТЕНКА Віктора Івановича — з посади голови Берестинської районної державної адміністрації Харківської області згідно з поданою ним заявою;
ПТИШНИКА Володимира Олександровича — з посади начальника Наталинської сільської військової адміністрації Красноградського району Харківської області;
МРОЧКА Романа Миколайовича — з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області.
призначив:
ПТИШНИКА Володимира Олександровича — головою Берестинської районної державної адміністрації Харківської області;
ВАСИЛЕНКО Оксану Вікторівну — начальником Наталинської сільської військової адміністрації Красноградського району Харківської області.