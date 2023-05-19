Президент України
звільнив:
ПАСЬКА Володимира Ярославовича — з посади голови Надвірнянської районної державної адміністрації Івано-Франківської області згідно з поданою ним заявою.
призначив:
ЯНДУЛЬСЬКОГО Юрія Олександровича — головою Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
ЛЕНДЬЄЛА Олексія Володимировича — головою Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
КАШУБУ Максима Валерійовича — головою Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області.