Президент України

призначив:

ГОНЧАР Людмилу Володимирівну — головою Гуляйпільської районної державної адміністрації Запорізької області;

БІРКАДЗЕ Георгія Автанділовича — головою Броварської районної Державної адміністрації Київської області;

ПОПЕРЕЧНОГО Костянтина Євгенійовича — головою Козятинської  районної державної адміністрації Вінницької області;

ВАСИЛЬЧИШИНУ Вікторію Михайлівну — головою Приморської районної державної адміністрації Запорізької області;

ШЕЛЕСТ Світлану Петрівну — головою Володарської районної державної адміністрації Київської області;

ШПАКА Юрія Анатолійовича — головою Яворівської районної державної адміністрації Львівської області;

БІБИКА Мирослава Віталійовича — головою Буринської районної державної адміністрації Сумської області;

ВАЩЕНКА Дениса Ігоровича — головою Роменської районної державної адміністрації Сумської області;

ЗАВАЛЬНЮКА Юрія Анатолійовича — головою Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області.

звільнив:

КЛИМЕНКА Миколу Федоровича — з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ПОПОВА Артема Вікторовича — з посади голови Приморської районної державної адміністрації Запорізької області згідно з поданою ним заявою;

БОЙКА Василя Михайловича — з посади голови Буринської районної державної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.