Президент України
призначив:
ГОНЧАР Людмилу Володимирівну — головою Гуляйпільської районної державної адміністрації Запорізької області;
БІРКАДЗЕ Георгія Автанділовича — головою Броварської районної Державної адміністрації Київської області;
ПОПЕРЕЧНОГО Костянтина Євгенійовича — головою Козятинської районної державної адміністрації Вінницької області;
ВАСИЛЬЧИШИНУ Вікторію Михайлівну — головою Приморської районної державної адміністрації Запорізької області;
ШЕЛЕСТ Світлану Петрівну — головою Володарської районної державної адміністрації Київської області;
ШПАКА Юрія Анатолійовича — головою Яворівської районної державної адміністрації Львівської області;
БІБИКА Мирослава Віталійовича — головою Буринської районної державної адміністрації Сумської області;
ВАЩЕНКА Дениса Ігоровича — головою Роменської районної державної адміністрації Сумської області;
ЗАВАЛЬНЮКА Юрія Анатолійовича — головою Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області.
звільнив:
КЛИМЕНКА Миколу Федоровича — з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ПОПОВА Артема Вікторовича — з посади голови Приморської районної державної адміністрації Запорізької області згідно з поданою ним заявою;
БОЙКА Василя Михайловича — з посади голови Буринської районної державної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.