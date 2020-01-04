Президент України

звільнив:

САВОЛЮКА Володимира Васильовича — з посади голови Барської районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

БОЙКА Віктора Володимировича — з посади голови Тиврівської районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

БУТКЕВИЧА Євгенія Віталійовича — з посади голови Хмільницької районної державної адміністрації Вінницької області y зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ВЕРЕЩАГІНА Володимира Федоровича з посади голови Білопільської районної державної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КУЧЕРЯВОГО Олега Володимировича — з посади голови Кролевецької районної державної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ШУЛЬГУ Миколу Івановича — з посади голови Путивльської районної державної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ОСІЙЧУКА Олексія Кузьмича — з посади голови Захарівської районної державної адміністрації Одеської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЖИРУН Ярославу Борисівну — з посади голови Савранської районної державної адміністрації Одеської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЄРОХІНА Олександра Сергійовича — з посади голови Горностаївської районної державної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КАРПОВУ Ганну Дмитріївну — з посади голови Ананьївської районної державної адміністрації Одеської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.

призначив:

УБОВОГО Євгенія Володимировича — головою Барської районної державної адміністрації Вінницької області;

КАВУНА Сергія Миколайовича — головою Гайсинської районної державної адміністрації Вінницької області;

БЕВЗА Михайла Григоровича — головою Літинської районної державної адміністрації Вінницької області;

ПОБІРСЬКОГО Олега Івановича — головою Теплицької районної державної адміністрації Вінницької області;

УРДЗІКА Віталія Валерійовича — головою Тиврівської районної державної адміністрації Вінницької області;

МАЗУРИКА Максима Васильовича — головою Хмільницької районної державної адміністрації Вінницької області;

НЕМЧЕНКА Анатолія Миколайовича — головою Великоновосілківської районної державної адміністрації Донецької області;

ПУЛКОВСЬКОГО Віктора Юрійовича — головою Радомишльської районної державної адміністрації Житомирської області;

ДЗЮБУ Юрія Миколайовича — головою Вітовської районної державної адміністрації Миколаївської області;

САКОВСЬКОГО Сергія Володимировича — головою Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області;

ЗУБРИЦЬКОГО Івана Олександровича — головою Снігурівської районної державної адміністрації Миколаївської області;

ГОЛОВІНА Юрія Семеновича — головою Березівської районної державної адміністрації Одеської області;

РОМАНЮКА Василя Афанасійовича — головою Гощанської районної державної адміністрації Рівненської області;

ХАРЧУКА Олександра Анатолійовича — головою Острозької районної державної адміністрації Рівненської області;

ПЕКАРСЬКОГО Всеволода Володимировича — головою Радивилівської районної державної адміністрації Рівненської області;

ЛЕВЧУКА Петра Миколайовича — головою Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області;

МІНІЧА Віктора Григоровича — головою Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області;

РОЗЕ Юрія Георгійовича — головою Канівської районної державної адміністрації Черкаської області;

МУРАВЕНКА Антона Олександровича — головою Захарівської районної державної адміністрації Одеської області;

СТЕПАНЕНКА Сергія Васильовича — головою Савранської районної державної адміністрації Одеської області;

БРИТКОВА Максима Сергійовича — головою Ананьївської районної державної адміністрації Одеської області;

КУЧМІЙОВА Андрія Володимировича — головою Болградської районної державної адміністрації Одеської області;

ДУБЕНЦОВА Олександра Володимировича — головою Черняхівської районної державної адміністрації Житомирської області.