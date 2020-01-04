Президент України
звільнив:
САВОЛЮКА Володимира Васильовича — з посади голови Барської районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
БОЙКА Віктора Володимировича — з посади голови Тиврівської районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
БУТКЕВИЧА Євгенія Віталійовича — з посади голови Хмільницької районної державної адміністрації Вінницької області y зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ВЕРЕЩАГІНА Володимира Федоровича з посади голови Білопільської районної державної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КУЧЕРЯВОГО Олега Володимировича — з посади голови Кролевецької районної державної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ШУЛЬГУ Миколу Івановича — з посади голови Путивльської районної державної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ОСІЙЧУКА Олексія Кузьмича — з посади голови Захарівської районної державної адміністрації Одеської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЖИРУН Ярославу Борисівну — з посади голови Савранської районної державної адміністрації Одеської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЄРОХІНА Олександра Сергійовича — з посади голови Горностаївської районної державної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КАРПОВУ Ганну Дмитріївну — з посади голови Ананьївської районної державної адміністрації Одеської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.
призначив:
УБОВОГО Євгенія Володимировича — головою Барської районної державної адміністрації Вінницької області;
КАВУНА Сергія Миколайовича — головою Гайсинської районної державної адміністрації Вінницької області;
БЕВЗА Михайла Григоровича — головою Літинської районної державної адміністрації Вінницької області;
ПОБІРСЬКОГО Олега Івановича — головою Теплицької районної державної адміністрації Вінницької області;
УРДЗІКА Віталія Валерійовича — головою Тиврівської районної державної адміністрації Вінницької області;
МАЗУРИКА Максима Васильовича — головою Хмільницької районної державної адміністрації Вінницької області;
НЕМЧЕНКА Анатолія Миколайовича — головою Великоновосілківської районної державної адміністрації Донецької області;
ПУЛКОВСЬКОГО Віктора Юрійовича — головою Радомишльської районної державної адміністрації Житомирської області;
ДЗЮБУ Юрія Миколайовича — головою Вітовської районної державної адміністрації Миколаївської області;
САКОВСЬКОГО Сергія Володимировича — головою Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області;
ЗУБРИЦЬКОГО Івана Олександровича — головою Снігурівської районної державної адміністрації Миколаївської області;
ГОЛОВІНА Юрія Семеновича — головою Березівської районної державної адміністрації Одеської області;
РОМАНЮКА Василя Афанасійовича — головою Гощанської районної державної адміністрації Рівненської області;
ХАРЧУКА Олександра Анатолійовича — головою Острозької районної державної адміністрації Рівненської області;
ПЕКАРСЬКОГО Всеволода Володимировича — головою Радивилівської районної державної адміністрації Рівненської області;
ЛЕВЧУКА Петра Миколайовича — головою Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області;
МІНІЧА Віктора Григоровича — головою Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області;
РОЗЕ Юрія Георгійовича — головою Канівської районної державної адміністрації Черкаської області;
МУРАВЕНКА Антона Олександровича — головою Захарівської районної державної адміністрації Одеської області;
СТЕПАНЕНКА Сергія Васильовича — головою Савранської районної державної адміністрації Одеської області;
БРИТКОВА Максима Сергійовича — головою Ананьївської районної державної адміністрації Одеської області;
КУЧМІЙОВА Андрія Володимировича — головою Болградської районної державної адміністрації Одеської області;
ДУБЕНЦОВА Олександра Володимировича — головою Черняхівської районної державної адміністрації Житомирської області.