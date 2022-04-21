Президент України

звільнив:

АВРАМЕНКА В’ячеслава Григоровича — з посади голови Новоград-Волинської ра­йонної державної адміністрації Житомирської області.

призначив:

ХОМИЧА Олександра Степановича — головою Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області;

ТУРОВСЬКОГО Івана Йосиповича — головою Новоград-Волинської районної дер­жавної адміністрації Житомирської області;

ЯРМОЛЮКА Олега Івановича — начальником Народицької селищної військової адміністрації Коростенського району Житомирської області.