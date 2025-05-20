Президент України
звільнив:
МАРЧЕНКА Валерія Віталійовича – з посади начальника Ізюмської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області;
АВЕРІНА Тімура Сергійовича – з посади голови Тячівської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою.
призначив:
ФЕДЧЕНКА Сергія Володимировича – начальником Ізюмської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області.
уповноважив:
Заступника Міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції ПОСТОЛОВСЬКУ Ірину Олександрівну на підписання Угоди між Україною та Республікою Молдова про співробітництво щодо репатріації дітей без супроводу до держави походження.