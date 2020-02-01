Президент України
звільнив:
МОЗГОВОГО Валерія Миколайовича — з посади голови Згурівської районної державної адміністрації Київської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ВАСИЛЬЧЕНКА Сергія Сергійовича — з посади голови Новоархангельської районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
САМОЙЛЕНКА Віктора Володимировича — з посади голови Новоукраїнської районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЖОРОВУ Ольгу Анатоліївну — з посади голови Казанківської районної державної адміністрації Миколаївської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ШКАРБАНЯ Володимира Григоровича — з посади голови Диканської районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
СЕРЕДУ Юлію Костянтинівну — з посади голови Машівської районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ІВАНЕНКА Віктора Борисовича — з посади голови Шишацької районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.
призначив:
МАР’ЯНЕНКА Геннадія Івановича — головою Олександрівської районної державної адміністрації Донецької області;
ХОРЕЧКО Ларису Валеріївну — головою Олевської районної державної адміністрації Житомирської області;
КУЛИКА Юрія Анатолійовича — головою Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області;
МАЛИЧЕНКА Олександра Івановича — головою Новоархангельської районної державної адміністрації Кіровоградської області;
ПАСТУШЕНКА Віталія Анатолійовича — головою Новоукраїнської районної державної адміністрації Кіровоградської області;
ЛАПУ Андрія Дмитровича — головою Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області;
КАЗАРІНУ Наталію Леонідівну — головою Казанківської районної державної адміністрації Миколаївської області;
СКИБУ Євгенія Ігоровича — головою Диканської районної державної адміністрації Полтавської області;
СИРОВАТКУ Дмитра Вікторовича — головою Кобеляцької районної державної адміністрації Полтавської області;
КАРАЦЮПУ Андрія Олексійовича — головою Машівської районної державної адміністрації Полтавської області;
ГЛОВАЦЬКОГО Романа Миколайовича — головою Хорольської районної державної адміністрації Полтавської області;
СКОРОХОДА Сергія Анатолійовича — головою Шишацької районної державної адміністрації Полтавської області;
ГАЛЯБАРДУ Надію Володимирівну — головою Гусятинської районної державної адміністрації Тернопільської області;
КУДЛАКА Віталія Ярославовича — головою Шумської районної державної адміністрації Тернопільської області;
КОЗАРІЙЧУКА Дмитра Васильовича — головою Заставнівської районної державної адміністрації Чернівецької області;
АНТОНЮК Ірину Валеріївну — головою Сокирянської районної державної адміністрації Чернівецької області;
БАРАБАША Юрія Володимировича — головою Жашківської районної державної адміністрації Черкаської області;
ЦИМБАЛА Олександра Євгенійовича — головою Тальнівської районної державної адміністрації Черкаської області.