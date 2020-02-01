Президент України

звільнив:

МОЗГОВОГО Валерія Миколайовича — з посади голови Згурівської районної державної адміністрації Київської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ВАСИЛЬЧЕНКА Сергія Сергійовича — з посади голови Новоархангельської районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

САМОЙЛЕНКА Віктора Володимировича — з посади голови Новоукраїнської районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЖОРОВУ Ольгу Анатоліївну — з посади голови Казанківської районної державної адміністрації Миколаївської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ШКАРБАНЯ Володимира Григоровича — з посади голови Диканської районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

СЕРЕДУ Юлію Костянтинівну — з посади голови Машівської районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ІВАНЕНКА Віктора Борисовича — з посади голови Шишацької районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.

призначив:

МАР’ЯНЕНКА Геннадія Івановича — головою Олександрівської районної державної адміністрації Донецької області;

ХОРЕЧКО Ларису Валеріївну — головою Олевської районної державної адміністрації Житомирської області;

КУЛИКА Юрія Анатолійовича — головою Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області;

МАЛИЧЕНКА Олександра Івановича — головою Новоархангельської районної державної адміністрації Кіровоградської області;

ПАСТУШЕНКА Віталія Анатолійовича — головою Новоукраїнської районної державної адміністрації Кіровоградської області;

ЛАПУ Андрія Дмитровича — головою Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області;

КАЗАРІНУ Наталію Леонідівну — головою Казанківської районної державної адміністрації Миколаївської області;

СКИБУ Євгенія Ігоровича — головою Диканської районної державної адміністрації Полтавської області;

СИРОВАТКУ Дмитра Вікторовича — головою Кобеляцької районної державної адміністрації Полтавської області;

КАРАЦЮПУ Андрія Олексійовича — головою Машівської районної державної адміністрації Полтавської області;

ГЛОВАЦЬКОГО Романа Миколайовича — головою Хорольської районної державної адміністрації Полтавської області;

СКОРОХОДА Сергія Анатолійовича — головою Шишацької районної державної адміністрації Полтавської області;

ГАЛЯБАРДУ Надію Володимирівну —  головою Гусятинської районної державної адміністрації Тернопільської області;

КУДЛАКА Віталія Ярославовича — головою Шумської районної державної адміністрації Тернопільської області;

КОЗАРІЙЧУКА Дмитра Васильовича — головою Заставнівської районної державної адміністрації Чернівецької області;

АНТОНЮК Ірину Валеріївну — головою Сокирянської районної державної адміністрації Чернівецької області;

БАРАБАША Юрія Володимировича — головою Жашківської районної державної адміністрації Черкаської області;

ЦИМБАЛА Олександра Євгенійовича — головою Тальнівської районної державної адміністрації Черкаської області.