Президент України
призначив:
ІВАНОВА Дмитра Юрійовича — головою Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області з 10 жовтня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства;
звільнив:
ЖИЧИЦЬКОГО Романа Михайловича — з посади голови Городенківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області згідно з поданою ним заявою;
БАБІЙ Наталію Йосипівну — з посади голови Калуської районної державної адміністрації Івано-Франківської області згідно з поданою нею заявою;
СВІЧИНСЬКОГО Віталія Сергійовича — з посади голови Савранської районної державної адміністрації Одеської області згідно з поданою ним заявою.