Президент України
звільнив:
СВЄШНІКОВА Валерія Валентиновича — з посади голови Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КАЧАНЕНКО Тетяну Петрівну — з посади голови Лубенської районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
МІРОШНИЧЕНКА Олексія Володимировича — з посади голови Кривоозерської районної державної адміністрації Миколаївської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
СТАРУХА Сергія Володимировича — з посади голови Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.