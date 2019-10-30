Президент  України 

звільнив:

ЯЩЕНКО Ганну Анатоліївну — з посади голови Великоновосілківської районної державної адміністрації Донецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ФЕДОРЕНКА Віктора Івановича — з посади голови Семенівської районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЗВІРКО Ларису Миколаївну ­— з посади голови Хорольської районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.