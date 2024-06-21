Президент України

звільнив:

КАТЕРЕНЧУКА Анатолія Федоровича — з посади голови Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою.

уповноважив:

заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України ДЕРКАЧА Сергія Анатолійовича на підписання Угоди між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом;

Міністра фінансів України МАРЧЕНКА Сергія Михайловича та Голову Національного банку України ПИШНОГО Андрія Григоровича на підписання Кредитної угоди між Україною як Позичальником та Національним банком України як Агентом Позичальника та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, як Кредитором («Ukraine Facility»).