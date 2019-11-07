Президент України
звільнив:
НЕДАШКІВСЬКУ Лілію Василівну — з посади голови Арбузинської районної державної адміністрації Миколаївської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ДМИТРІВА Владислава Мирославовича — з посади голови Березнегуватської районної державної адміністрації Миколаївської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КУЗЬМІНУ Олену Петрівну — з посади голови Братської районної державної адміністрації Миколаївської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ФІЛІМОНОВА Анатолія Вадимовича — з посади голови Веселинівської районної державної адміністрації Миколаївської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ОСАДЧУКА Євгенія Леонідовича — з посади голови Доманівської районної державної адміністрації Миколаївської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ВОРОБЙОВУ Аллу Володимирівну — з посади голови Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
СУРОВЦЕВА Володимира Олексійовича — з посади голови Новоодеської районної державної адміністрації Миколаївської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
призначив:
НЕДАШКІВСЬКУ Лілію Василівну — головою Арбузинської районної державної адміністрації Миколаївської області;
ДМИТРІВА Владислава Мирославовича — головою Березнегуватської районної державної адміністрації Миколаївської області;
КУЗЬМІНУ Олену Петрівну — головою Братської районної державної адміністрації Миколаївської області;
ФІЛІМОНОВА Анатолія Вадимовича — головою Веселинівської районної державної адміністрації Миколаївської області;
ОСАДЧУКА Євгенія Леонідовича — головою Доманівської районної державної адміністрації Миколаївської області;
ВОРОБЙОВУ Аллу Володимирівну — головою Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області;
СУРОВЦЕВА Володимира Олексійовича — головою Новоодеської районної державної адміністрації Миколаївської області.