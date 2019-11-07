Президент України 

звільнив:

НЕДАШКІВСЬКУ Лілію Василівну — з посади голови Арбузинської районної державної адміністрації Миколаївської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ДМИТРІВА Владислава Мирославовича — з посади голови Березнегуватської районної державної адміністрації Миколаївської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КУЗЬМІНУ Олену Петрівну — з посади голови Братської районної державної адміністрації Миколаївської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ФІЛІМОНОВА Анатолія Вадимовича — з посади голови Веселинівської районної державної адміністрації Миколаївської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ОСАДЧУКА Євгенія Леонідовича — з посади голови Доманівської районної державної адміністрації Миколаївської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ВОРОБЙОВУ Аллу Володимирівну — з посади голови Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

СУРОВЦЕВА Володимира Олексійовича — з посади голови Новоодеської районної державної адміністрації Миколаївської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

призначив:

НЕДАШКІВСЬКУ Лілію Василівну — головою Арбузинської районної державної адміністрації Миколаївської області;

ДМИТРІВА Владислава Мирославовича — головою Березнегуватської районної державної адміністрації Миколаївської області;

КУЗЬМІНУ Олену Петрівну — головою Братської районної державної адміністрації Миколаївської області;

ФІЛІМОНОВА Анатолія Вадимовича — головою Веселинівської районної державної адміністрації Миколаївської області;

ОСАДЧУКА Євгенія Леонідовича — головою Доманівської районної державної адміністрації Миколаївської області;

ВОРОБЙОВУ Аллу Володимирівну — головою Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області;

СУРОВЦЕВА Володимира Олексійовича — головою Новоодеської районної державної адміністрації Миколаївської області.