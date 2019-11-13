Президент України
звільнив:
ІВАНОВА Дмитра Юрійовича — з посади голови Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ГРЯНИСТОГО Володимира Івановича — з посади голови Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ДЕМЧЕНКА Михайла Івановича — з посади голови Вінницької районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЛИСАКА Андрія Романовича — з посади голови Іллінецької районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
СЛАБЧУКА Юрія Олексійовича — з посади голови Козятинської районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ПОГОРЕЛЮКА Юрія Миколайовича — з посади голови Немирівської районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
МЕДИКА Ігоря Володимировича — з посади голови Погребищенської районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЧУБУ Віталія Володимировича — з посади голови Тульчинської районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ПУСТОВОГО Сергія Михайловича — з посади голови Чечельницької районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
призначив:
ГРЯНИСТОГО Володимира Івановича — головою Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області.