Президент України 

звільнив:

ІВАНОВА Дмитра Юрійовича — з посади голови Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ГРЯНИСТОГО Володимира Івановича — з посади голови Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ДЕМЧЕНКА Михайла Івановича — з посади голови Вінницької районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЛИСАКА Андрія Романовича — з посади голови Іллінецької районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

СЛАБЧУКА Юрія Олексійовича — з посади голови Козятинської районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ПОГОРЕЛЮКА Юрія Миколайовича — з посади голови Немирівської районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

МЕДИКА Ігоря Володимировича — з посади голови Погребищенської районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЧУБУ Віталія Володимировича — з посади голови Тульчинської районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ПУСТОВОГО Сергія Михайловича — з посади голови Чечельницької районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

призначив:

ГРЯНИСТОГО Володимира Івановича — головою Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області.