Президент України

звільнив:

ПЕТРУШКУ Іштвана Шімоновича — з посади голови Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЯРМОЛЕНКО Асю Іванівну — з посади голови Великобілозерської районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ПОПОВА Артема Вікторовича — з посади голови Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

СЕЛЕВИЧА Сергія Олексійовича — з посади голови Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КРУПСЬКОГО Артура Євгеновича — з посади голови Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

РОМАНЕНКО Наталію Анатоліївну — з посади голови Приазовської районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

БЄЛІЧЕВА Сергія Анатолійовича — з посади голови Приморської районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

РЕВУТА Володимира Федоровича — з посади голови Розівської районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.

призначив:

ПЕТРУШКУ Іштвана Шімоновича — головою Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області;

ЯРМОЛЕНКО Асю Іванівну — головою Великобілозерської районної державної адміністрації Запорізької області;

КРУПСЬКОГО Артура Євгеновича — головою Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області;

СЕЛЕВИЧА Сергія Олексійовича — головою Приазовської районної державної адміністрації Запорізької області;

ПОПОВА Артема Вікторовича — головою Приморської районної державної адміністрації Запорізької області;

РЕВУТА Володимира Федоровича — головою Розівської районної державної адміністрації Запорізької області;

ДИМИДЮК Людмилу Вікторівну — головою Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області;

ТАРАСЮКА Юрія Володимировича — головою Коростенської районної державної адміністрації Житомирської області;

ХОМИЧА Олександра Степановича — головою Чуднівської районної державної адміністрації Житомирської області.