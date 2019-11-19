Президент України
звільнив:
ПЕТРУШКУ Іштвана Шімоновича — з посади голови Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЯРМОЛЕНКО Асю Іванівну — з посади голови Великобілозерської районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ПОПОВА Артема Вікторовича — з посади голови Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
СЕЛЕВИЧА Сергія Олексійовича — з посади голови Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КРУПСЬКОГО Артура Євгеновича — з посади голови Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
РОМАНЕНКО Наталію Анатоліївну — з посади голови Приазовської районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
БЄЛІЧЕВА Сергія Анатолійовича — з посади голови Приморської районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
РЕВУТА Володимира Федоровича — з посади голови Розівської районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.
призначив:
ПЕТРУШКУ Іштвана Шімоновича — головою Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області;
ЯРМОЛЕНКО Асю Іванівну — головою Великобілозерської районної державної адміністрації Запорізької області;
КРУПСЬКОГО Артура Євгеновича — головою Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області;
СЕЛЕВИЧА Сергія Олексійовича — головою Приазовської районної державної адміністрації Запорізької області;
ПОПОВА Артема Вікторовича — головою Приморської районної державної адміністрації Запорізької області;
РЕВУТА Володимира Федоровича — головою Розівської районної державної адміністрації Запорізької області;
ДИМИДЮК Людмилу Вікторівну — головою Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області;
ТАРАСЮКА Юрія Володимировича — головою Коростенської районної державної адміністрації Житомирської області;
ХОМИЧА Олександра Степановича — головою Чуднівської районної державної адміністрації Житомирської області.