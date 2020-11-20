ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

звільнив:

КАВУНА Сергія Миколайовича з посади голови Бершадської районної державної адміністрації Вінницької області згідно з поданою ним заявою;

ГОЦУЛЯКА Михайла Івановича — з посади голови Могилів-Подільської районної державної адміністрації Вінницької області згідно з поданою ним заявою.

призначив: 

ЦІМБОТУ Віталія Івановича — головою Міжгірської районної державної адміністрації Закарпатської області;

ПРОКОФ’ЄВУ-ЯНЧИЛЕНКО Дарію Михайлівну — Керівником Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України;

поновлення на посаді:

У зв’язку із постановою Верховного Суду від 23 вересня 2020 року поновити на посаді голови Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області РУДЕНКА Олександра Андрійовича.