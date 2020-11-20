ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
звільнив:
КАВУНА Сергія Миколайовича з посади голови Бершадської районної державної адміністрації Вінницької області згідно з поданою ним заявою;
ГОЦУЛЯКА Михайла Івановича — з посади голови Могилів-Подільської районної державної адміністрації Вінницької області згідно з поданою ним заявою.
призначив:
ЦІМБОТУ Віталія Івановича — головою Міжгірської районної державної адміністрації Закарпатської області;
ПРОКОФ’ЄВУ-ЯНЧИЛЕНКО Дарію Михайлівну — Керівником Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України;
поновлення на посаді:
У зв’язку із постановою Верховного Суду від 23 вересня 2020 року поновити на посаді голови Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області РУДЕНКА Олександра Андрійовича.