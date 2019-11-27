Президент України
звільнив:
РОМАНОВА Віктора Миколайовича — з посади голови Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ТАРАСОВУ Наталію Олександрівну — з посади голови Верхньорогачицької районної державної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.
призначив:
ОХАНСЬКОГО Юрія Миколайовича — головою Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області;
НЕДЕЛЬКА Андрія Миколайовича — головою Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області;
ЛАРЧЕНКА Євгена Анатолійовича — головою Верхньорогачицької районної державної адміністрації Херсонської області.