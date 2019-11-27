Президент України

звільнив:

РОМАНОВА Віктора Миколайовича — з посади голови Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ТАРАСОВУ Наталію Олександрівну — з посади голови Верхньорогачицької районної державної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.

призначив:

ОХАНСЬКОГО Юрія Миколайовича — головою Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області;

НЕДЕЛЬКА Андрія Миколайовича — головою Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області;

ЛАРЧЕНКА Євгена Анатолійовича — головою Верхньорогачицької районної державної адміністрації Херсонської області.