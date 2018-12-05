Президент України
призначив:
ДОВБАНЯ Ігоря Миколайовича — головою Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації з 3 грудня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства;
ЧЕРЕДНИКА Вадима Васильовича — головою Бородянської районної державної адміністрації Київської області з 3 грудня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства;
ПИСЬМЕННОГО Михайла Івановича — головою Обухівської районної державної адміністрації Київської області з 3 грудня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства;
ЛЕВКУНА Ярослава Ілліча — головою Городенківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області з 3 грудня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства.
звільнив:
ГАЙДАЯ Сергія Володимировича — з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області відповідно до пункту 2 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України у зв’язку із скасуванням допуску до державної таємниці;
ШКУРА Максима Юрійовича — з посади голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з поданою ним заявою;
РУДЯКА Івана Сергійовича — з посади голови Обухівської районної державної адміністрації Київської області згідно з поданою ним заявою;
МЕЛАШЕНКА Бориса Володимировича — з посади голови Ріпкинської районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою ним заявою;
СИМОЧКА Василя Васильовича — з посади голови Великоберезнянської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою;
БОНКА Ореста Едуардовича — з посади голови Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області згідно з поданою ним заявою.