ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
звільнив:
ДВОРСЬКОГО Вячеслава Миколайовича — з посади голови Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою;
ЛЮКЛЯН Ірину Богданівну — з посади голови Рожнятівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області згідно з поданою нею заявою;
ПИРОГА Андрія Миколайовича — з посади голови Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області згідно з поданою ним заявою;
СОРОКІНА Василя Олександровича — з посади голови Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області згідно з поданою ним заявою;
ГОЛОДНІКОВА Павла Вікторовича — з посади голови Зміївської районної державної адміністрації Харківської області згідно з поданою ним заявою;
ТАКАДЖИ Дмитра Антоновича — з посади голови Нижньосірогозької районної державної адміністрації Херсонської області згідно з поданою ним заявою;
ДУКУ Олександра Олександровича — з посади голови Олешківської районної державної адміністрації Херсонської області згідно з поданою ним заявою;
ЖУРМАНА Сергія Миколайовича — з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою ним заявою;
РУДЕНКА Олександра Андрійовича — з посади голови Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЗВІЗДОВСЬКОГО Євгенія Едуардовича — з посади голови Долинської районної державної адміністрації Кіровоградської області згідно з поданою ним заявою;
КОВАЛЯ Олега Васильовича — з посади голови Буської районної державної адміністрації Львівської області згідно з поданою ним заявою;
ТОДОРОВУ Наталію Іванівну — з посади голови Ізмаїльської районної державної адміністрації Одеської області згідно з поданою нею заявою;
КОВАЛЯ Олександра Сергійовича — з посади голови Костопільської районної державної адміністрації Рівненської області згідно з поданою ним заявою;
ЮЩЕНКО Тетяну Миколаївну — з посади голови Горностаївської районної державної адміністрації Херсонської області згідно з поданою нею заявою;
ЛУЖНЯКА Володимира Олександровича — з посади голови Віньковецької районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою.
призначив:
ЗУБЧИКА Богдана Васильовича — головою Калинівської районної державної адміністрації Вінницької області.