Розділення нагляду над компаніями небанківського фінансового ринку та передача його від Нацкомфінпослуг до Нацбанку та НКЦПФР згідно з законом про спліт — одна з головних змін у галузі цього року, яка впливатиме на майбутнє фінринку протягом багатьох наступних. Ще на етапі підготовки законопроєкту навколо нього точилися запеклі дискусії. Чи справдилися позитивні прогнози або, навпаки, побоювання учасників та експертів ринку через чотири місяці після того, як спліт набув чинності? Про це «Урядовому кур’єру» розповідає генеральний директор Асоціації «Страховий бізнес» В’ячеслав ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.