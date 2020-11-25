ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

звільнив:

ДВОРСЬКОГО Вячеслава Миколайовича — з посади голови Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою;

ЛЮКЛЯН Ірину Богданівну — з посади голови Рожнятівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області згідно з поданою нею заявою;

ПИРОГА Андрія Миколайовича — з посади голови Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області згідно з поданою ним заявою;

СОРОКІНА Василя Олександровича — з посади голови Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області згідно з поданою ним заявою;

ГОЛОДНІКОВА Павла Вікторовича — з посади голови Зміївської районної державної адміністрації Харківської області згідно з поданою ним заявою;

ТАКАДЖИ Дмитра Антоновича — з посади голови Нижньосірогозької районної державної адміністрації Херсонської області згідно з поданою ним заявою;

ДУКУ Олександра Олександровича — з посади голови Олешківської районної державної адміністрації Херсонської області згідно з поданою ним заявою;

ЖУРМАНА Сергія Миколайовича — з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою ним заявою;

РУДЕНКА Олександра Андрійовича — з посади голови Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЗВІЗДОВСЬКОГО Євгенія Едуардовича — з посади голови Долинської районної державної адміністрації Кіровоградської області згідно з поданою ним заявою;

КОВАЛЯ Олега Васильовича — з посади голови Буської районної державної адміністрації Львівської області згідно з поданою ним заявою;

ТОДОРОВУ Наталію Іванівну — з посади голови Ізмаїльської районної державної адміністрації Одеської області згідно з поданою нею заявою;

КОВАЛЯ Олександра Сергійовича — з посади голови Костопільської районної державної адміністрації Рівненської області згідно з поданою ним заявою;

ЮЩЕНКО Тетяну Миколаївну — з посади голови Горностаївської районної державної адміністрації Херсонської області згідно з поданою нею заявою;

ЛУЖНЯКА Володимира Олександровича — з посади голови Віньковецької районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою.

призначив:

ЗУБЧИКА Богдана Васильовича — головою Калинівської районної державної адміністрації Вінницької області.