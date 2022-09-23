Президент України
звільнив:
НЕБИЛУ Олександра Петровича — з посади голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою.
призначив:
МОЩЕНСЬКОГО Семена Геннадійовича — начальником Борозенської сільської військової адміністрації Бериславського району Херсонської області;
СОЛОВЙОВА Олексія Миколайовича — начальником Великокопанівської сільської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області;
ДАВИДОВА Артура Вікторовича — начальником Верхньорогачинської селищної військової адміністрації Каховського району Херсонської області;
ФРОЛОВА Романа Анатолійовича — начальником Горностаївської селищної військової адміністрації Каховського району Херсонської області;
ІНЬКО Любов Анатоліївну — начальником Милівської сільської військової адміністрації Бериславського району Херсонської області;
ГЛЄБОВУ Євгенію Станіславівну — начальником Новомиколаївської сільської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області;
ЛУГОВУ Галину Леонідівну — начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області.