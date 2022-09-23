Президент України

звільнив:

НЕБИЛУ Олександра Петровича — з посади голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою.

призначив:

МОЩЕНСЬКОГО Семена Геннадійовича — начальником Борозенської сільської військової адміністрації Бериславського району Херсонської області;

СОЛОВЙОВА Олексія Миколайовича — начальником Великокопанівської сіль­ської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області;

ДАВИДОВА Артура Вікторовича — начальником Верхньорогачинської селищної військової адміністрації Каховського району Херсонської області;

ФРОЛОВА Романа Анатолійовича — начальником Горностаївської селищної вій­ськової адміністрації Каховського району Херсонської області;

ІНЬКО Любов Анатоліївну — начальником Милівської сільської військової адміні­страції Бериславського району Херсонської області;

ГЛЄБОВУ Євгенію Станіславівну — начальником Новомиколаївської сільської вій­ськової адміністрації Скадовського району Херсонської області;

ЛУГОВУ Галину Леонідівну — начальником Херсонської міської військової адміні­страції Херсонського району Херсонської області.