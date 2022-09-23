Уже остання декада серпня змусила багатьох українців похвилюватися за комфорт у їхніх помешканнях через неодноразові нагадування чиновників, що цьогорічний опалювальний сезон може бути дуже непростим і треба очікувати перебоїв з подачею тепла і гарячої води. Полтавський міський голова Олександр Мамай та його заступники заявляли: готуємося до різних ситуацій. Керівництво міста сумнівалося, що у сховищах вистачає природного газу. Полтавська міська рада провела переговори з Агентством США з міжнародного розвитку про отримання мобільних котелень. Зробила заявку на потужні електрогенератори, почала пошуки твердого палива для теплогенераторів. Про це ми вже повідомляли у матеріалі «Попереджений означає озброєний» («УК» №184 за 25 серпня).