Президент України

уповноважив:

Віце-прем’єр-міністра з відновлення України — Міністра розвитку громад та територій України КУЛЕБУ Олексія Володимировича на підписання Листа про відмову№ 3 від деяких умов Фінансової угоди «Програма з відновлення України» між Україною та Європейським інвестиційним банком;

Віце-прем’єр-міністра з відновлення України — Міністра розвитку громад та територій України КУЛЕБУ Олексія Володимировича на підписання Листа про відмову від деяких умов та внесення змін до Фінансової угоди (проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України») між Україною та Європейським інвестиційним банком