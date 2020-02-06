Президент України

звільнив:

ДОЛЮ Любов Вікторівну — з посади голови Варвинської районної державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.

призначив:

ЦАПА Володимира Дмитровича — головою Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області;

СТРОКАНЯ Володимира Івановича — головою Бориспільської районної державної адміністрації Київської області;

СЛАВІНСЬКУ Оксану Вікторівну — головою Сквирської районної державної адміністрації Київської області;

ДЯЧУК Надію Анатоліївну — головою Тетіївської районної державної адміністрації Київської області;

КУДРЯВСЬКОГО Олександра Миколайовича — головою Яготинської районної державної адміністрації Київської області;

ВАСЮТУ Владислава Вікторовича — головою Новосанжарської районної державної адміністрації Полтавської області;

ОЛАРУ Лілію Георгіївну — головою Герцаївської районної державної адміністрації Чернівецької області;

ОЛІЙНИКА Богдана Олександровича — головою Кельменецької районної державної адміністрації Чернівецької області;

ДОБРОВОЛЬСЬКОГО Олексія Денисовича — головою Кіцманської районної державної адміністрації Чернівецької області;

ФЕНИКА Ігоря Віталійовича — головою Згурівської районної державної адміністрації Київської області;

ПАСІЧНЮКА Вадима Олександровича — головою Таращанської районної державної адміністрації Київської області;

ТИМУНЯ Костянтина Івановича — головою Марківської районної державної адміністрації Луганської області;

ПОГОРЄЛОГО Євгена Сергійовича — головою Старобільської районної державної адміністрації Луганської області;

МЕЗЕНКА Дениса Анатолійовича — головою Березанської районної державної адміністрації Миколаївської області;

БУЙНЕНКО Наталю Володимирівну — головою Окнянської районної державної адміністрації Одеської області;

ЧЕНКІВСЬКОГО Василя Матвійовича — головою Хотинської районної державної адміністрації Чернівецької області.