Президент України
звільнив:
ДОЛЮ Любов Вікторівну — з посади голови Варвинської районної державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.
призначив:
ЦАПА Володимира Дмитровича — головою Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області;
СТРОКАНЯ Володимира Івановича — головою Бориспільської районної державної адміністрації Київської області;
СЛАВІНСЬКУ Оксану Вікторівну — головою Сквирської районної державної адміністрації Київської області;
ДЯЧУК Надію Анатоліївну — головою Тетіївської районної державної адміністрації Київської області;
КУДРЯВСЬКОГО Олександра Миколайовича — головою Яготинської районної державної адміністрації Київської області;
ВАСЮТУ Владислава Вікторовича — головою Новосанжарської районної державної адміністрації Полтавської області;
ОЛАРУ Лілію Георгіївну — головою Герцаївської районної державної адміністрації Чернівецької області;
ОЛІЙНИКА Богдана Олександровича — головою Кельменецької районної державної адміністрації Чернівецької області;
ДОБРОВОЛЬСЬКОГО Олексія Денисовича — головою Кіцманської районної державної адміністрації Чернівецької області;
ФЕНИКА Ігоря Віталійовича — головою Згурівської районної державної адміністрації Київської області;
ПАСІЧНЮКА Вадима Олександровича — головою Таращанської районної державної адміністрації Київської області;
ТИМУНЯ Костянтина Івановича — головою Марківської районної державної адміністрації Луганської області;
ПОГОРЄЛОГО Євгена Сергійовича — головою Старобільської районної державної адміністрації Луганської області;
МЕЗЕНКА Дениса Анатолійовича — головою Березанської районної державної адміністрації Миколаївської області;
БУЙНЕНКО Наталю Володимирівну — головою Окнянської районної державної адміністрації Одеської області;
ЧЕНКІВСЬКОГО Василя Матвійовича — головою Хотинської районної державної адміністрації Чернівецької області.