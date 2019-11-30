Президент України
звільнив:
ТІТАРЕНКА Василя Петровича — з посади голови Нововоронцовської районної державної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.
призначив:
ПАСЬКА Володимира Ярославовича — головою Надвірнянської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;
ТРУША Володимира Любомировича — головою Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;
МАРКА Андрія Тарасовича — головою Пустомитівської районної державної адміністрації Львівської області;
ПІЩАНСЬКОГО Олега Валерійовича — головою Березнівської районної державної адміністрації Рівненської області;
КОВАЛЯ Олександра Сергійовича — головою Костопільської районної державної адміністрації Рівненської області;
ЗОЛОТАРЕВСЬКОГО Костянтина Олександровича — головою Голопристанської районної державної адміністрації Херсонської області;
ГАРАНЕНКА Вадима Олександровича — головою Нововоронцовської районної державної адміністрації Херсонської області.