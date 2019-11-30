Президент України

звільнив:

ТІТАРЕНКА Василя Петровича — з посади голови Нововоронцовської районної державної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.

призначив:

ПАСЬКА Володимира Ярославовича — головою Надвірнянської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;

ТРУША Володимира Любомировича — головою Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;

МАРКА Андрія Тарасовича — головою Пустомитівської районної державної адміністрації Львівської області;

ПІЩАНСЬКОГО Олега Валерійовича — головою Березнівської районної державної адміністрації Рівненської області;

КОВАЛЯ Олександра Сергійовича — головою Костопільської районної державної адміністрації Рівненської області;

ЗОЛОТАРЕВСЬКОГО Костянтина Олександровича — головою Голопристанської районної державної адміністрації Херсонської області;

ГАРАНЕНКА Вадима Олександровича — головою Нововоронцовської районної державної адміністрації Херсонської області.