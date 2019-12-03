Президент України

звільнив:

ГОМОНА Олександра Вікторовича — з посади голови Бериславської районної державної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ВІРЕМЕЙЧИКА Анатолія Миколайовича — з посади голови Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

БУРЕЙКА Олександра Альбертовича — з посади голови Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.

призначив:

ТКАЧЕНКА Антона Володимировича — головою Криворізької районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

КОЗАК Тетяну Миколаївну — головою Лугинської районної державної адміністрації Житомирської області;

СТАВРОСТА Романа Юрійовича — головою Бериславської районної державної адміністрації Херсонської області;

ХОЛОДАРЯ Євгена Олександровича — головою Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області;

ПЕРЕТЯТЬКА Сергія Григоровича — головою Каховської районної державної адміністрації Херсонської області;

ГАЛИЦЬКОГО Володимира Петровича — головою Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області.