Президент України
звільнив:
ГОМОНА Олександра Вікторовича — з посади голови Бериславської районної державної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ВІРЕМЕЙЧИКА Анатолія Миколайовича — з посади голови Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
БУРЕЙКА Олександра Альбертовича — з посади голови Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.
призначив:
ТКАЧЕНКА Антона Володимировича — головою Криворізької районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
КОЗАК Тетяну Миколаївну — головою Лугинської районної державної адміністрації Житомирської області;
СТАВРОСТА Романа Юрійовича — головою Бериславської районної державної адміністрації Херсонської області;
ХОЛОДАРЯ Євгена Олександровича — головою Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області;
ПЕРЕТЯТЬКА Сергія Григоровича — головою Каховської районної державної адміністрації Херсонської області;
ГАЛИЦЬКОГО Володимира Петровича — головою Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області.