Президент України
призначив:
КЛИМЕНКА Василя Петровича — головою Маньківської районної державної адміністрації Черкаської області з 7 грудня 2018 року з оплатою праці відповідно до законодавства;
САУЛЯКА Олександра Васильовича — головою Чернівецької районної державної адміністрації Вінницької області з 7 грудня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства;
БЕРЕЗЮКА Ярослава Михайловича — головою Володимирецької районної державної адміністрації Рівненської області з 10 грудня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства.
звільнив:
КЛИМЕНКА Василя Петровича — з посади голови Тальнівської районної державної адміністрації Черкаської області згідно з поданою ним заявою;
КЮССЕ Івана Георгійовича — з посади голови Тарутинської районної державної адміністрації Одеської області згідно з поданою ним заявою.