Президент України
звільнив:
ГОРІНА Олександра Васильовича — з посади голови Іршавської районної державної адміністрації Закарпатської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.
призначив:
АВРАМЕНКА В’ячеслава Григоровича — головою Ємільчинської районної державної адміністрації Житомирської області;
МАРКЕВИЧА Василя Богдановича — головою Золочівської районної державної адміністрації Львівської області;
ГУМЕНЮКА Богдана Степановича — головою Перемишлянської районної державної адміністрації Львівської області;
ТОВСТОГО Віктора Васильовича — головою Іршавської районної державної адміністрації Закарпатської області.