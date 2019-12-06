Президент України

звільнив:

ГОРІНА Олександра Васильовича — з посади голови Іршавської районної державної адміністрації Закарпатської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.

призначив:

АВРАМЕНКА В’ячеслава Григоровича — головою Ємільчинської районної державної адміністрації Житомирської області;

МАРКЕВИЧА Василя Богдановича — головою Золочівської районної державної адміністрації Львівської області;

ГУМЕНЮКА Богдана Степановича — головою Перемишлянської районної державної адміністрації Львівської області;

ТОВСТОГО Віктора Васильовича — головою Іршавської районної державної адміністрації Закарпатської області.