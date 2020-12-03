ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

звільнив:

МЕДВІДЯ Віктора Васильовича — з посади голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою;

ХВОРОСТЯНОВА Анатолія Анатолійовича — з посади голови Оріхівської районної державної адміністрації Запорізької області згідно з поданою ним заявою;

ОСАДЧУК Ларису Анатоліївну — з посади голови Борзнянської районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою нею заявою.

призначив: 

ЗАДОРОЖНОГО Олександра Миколайовича — головою Зачепилівської районної державної адміністрації Харківської області.