ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
звільнив:
МЕДВІДЯ Віктора Васильовича — з посади голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою;
ХВОРОСТЯНОВА Анатолія Анатолійовича — з посади голови Оріхівської районної державної адміністрації Запорізької області згідно з поданою ним заявою;
ОСАДЧУК Ларису Анатоліївну — з посади голови Борзнянської районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою нею заявою.
призначив:
ЗАДОРОЖНОГО Олександра Миколайовича — головою Зачепилівської районної державної адміністрації Харківської області.