ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
звільнив:
ОСІЄВСЬКОГО Володимира Валерійовича — з посади голови Добровеличківської районної державної адміністрації Кіровоградської області згідно з поданою ним заявою;
КОВАЛЕНКА Володимира Андрійовича — з посади голови Катеринопільської районної державної адміністрації Черкаської області згідно з поданою ним заявою;
ПИСАРЕНКА Анатолія Миколайовича — з посади голови Чорнобаївської районної державної адміністрації Черкаської області згідно з поданою ним заявою;
МІНАКОВА Сергія Івановича — з посади голови Глухівської районної державної адміністрації Сумської області згідно з поданою ним заявою;
СОЛОВ’Я Олександра Васильовича — з посади голови Новоушицької районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою;
БЕРЕЗОВОГО Миколу Ігоровича — з посади голови Корсунь-Шевченківської районної державної адміністрації Черкаської області згідно з поданою ним заявою.