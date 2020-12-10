ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

звільнив:

ОСІЄВСЬКОГО Володимира Валерійовича — з посади голови Добровеличківської районної державної адміністрації Кіровоградської області згідно з поданою ним заявою;

КОВАЛЕНКА Володимира Андрійовича — з посади голови Катеринопільської районної державної адміністрації Черкаської області згідно з поданою ним заявою;

ПИСАРЕНКА Анатолія Миколайовича — з посади голови Чорнобаївської районної державної адміністрації Черкаської області згідно з поданою ним заявою;

МІНАКОВА Сергія Івановича — з посади голови Глухівської районної державної адміністрації Сумської області згідно з поданою ним заявою;

СОЛОВ’Я Олександра Васильовича — з посади голови Новоушицької районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою;

БЕРЕЗОВОГО Миколу Ігоровича — з посади голови Корсунь-Шевченківської районної державної адміністрації Черкаської області згідно з поданою ним заявою.