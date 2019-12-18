Президент України

звільнив:

САМОУКОВА Сергія Вікторовича — з посади голови Очаківської районної державної адміністрації Миколаївської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ДОВБНЮ Сергія Леонідовича — з посади голови Іванівської районної державної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.

БАСАРАБУ Павла Васильовича — з посади голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.

призначив:

КУЧКІНУ Олександру Вікторівну — головою Васильківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

ГАЛУШКУ Дениса Миколайовича — головою Магдалинівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

ГЛАЗИРІНА Євгена Миколайовича — головою П’ятихатської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

ЛИТВИНЧУКА Сергія Анатолійовича — головою Новоград-Волинської районної державної адміністрації Житомирської області;

ЧЕПУРКА Ярослава Олексійовича — головою Овруцької районної державної адміністрації Житомирської області;

ЖАРУКА Андрія Олександровича — головою Попільнянської районної державної адміністрації Житомирської області;

ЗАМУЛУ Христину Петрівну — головою Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації Львівської області;

ВОВЧАСТОГО Андрія Володимировича — головою Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області;

ГАЛІВА Любомира Теофільовича — головою Мостиської районної державної адміністрації Львівської області;

ЯНКА Богдана Ярославовича — головою Сколівської районної державної адміністрації Львівської області;

НАЗАРА Петра Володимировича — головою Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області;

КАЩУКА Любомира Мирославовича — головою Стрийської районної державної адміністрації Львівської області;

СЛАВІНСЬКОГО Олександра Дмитровича — головою Баштанської районної державної адміністрації Миколаївської області;

ПОКЛОНСЬКУ Віру Олегівну — головою Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

БАЛЮКА Юрія Володимировича — головою Криничанської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

КУТНЬОГО Сергія Вікторовича — головою Межівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

ФАЙЗУЛЛІНУ Юлію Ядгарівну — головою Петриківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

КОНЦЕВОГО Василя Ростиславовича — головою Солонянської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

ЮР’ЄВУ Тетяну Миколаївну — головою Веселівської районної державної адміністрації Запорізької області;

БРОВЧУКА Василя Петровича — головою Верховинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;

КАНЮКУ Сергія Олександровича — головою Галицької районної державної адміністрації Івано-Франківської області;

ЛАВАСОВА Володимира Васильовича — головою Городенківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;

ТАБАНЕЦЬ Жанну Петрівну — головою Калуської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;

ГЛУШКОВА Любомира Олексійовича — головою Коломийської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;

СВІЩОВСЬКОГО Богдана Романовича — головою Снятинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;

ГАЄВСЬКОГО Сергія Броніславовича — головою Тлумацької районної державної адміністрації Івано-Франківської області;

САГАНА Івана Івановича — головою Городоцької районної державної адміністрації Львівської області;

ЧЕРНІХОВСЬКОГО Романа Івановича — головою Жовківської районної державної адміністрації Львівської області;

ЖЕПКА Андрія Богдановича — головою Самбірської районної державної адміністрації Львівської області;

ЗАВАЛЬНЮК Наталію Володимирівну — головою Новобузької районної державної адміністрації Миколаївської області;

ДОПІРУ Олексія Тимофійовича — головою Очаківської районної державної адміністрації Миколаївської області;

БІЦЮКА Дениса Вікторовича — головою Млинівської районної державної адміністрації Рівненської області;

ІВАНИЦЮ Юрія Олександровича — головою Іванівської районної державної адміністрації Херсонської області;

СИТНИЧЕНКА Євгена Володимировича — головою Широківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

БОРИСЕНКА Юрія Васильовича — головою Юр’ївської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

ГУЧКО Марію Михайлівну — головою Жидачівської районної державної адміністрації Львівської області;

ШУМСЬКОГО Андрія Миколайовича — головою Яворівської районної державної адміністрації Львівської області;

МЕДВІДЯ Віктора Васильовича — головою Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області;

БУКРЄЄВУ Наталію Олександрівну — головою Мангушської районної державної адміністрації Донецької області;

ВЕСЬОЛКІНУ Алісу Олексіївну — головою Нікольської районної державної адміністрації Донецької області;

ДРИШЛЮКА Віктора Анатолійовича — головою Верхньодніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

БАГНА Юрія Володимировича — головою Нікопольської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

РУБЛЕВСЬКОГО Сергія Петровича — головою Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

ГАЙЧЕВУ Наталію Іванівну — головою Єланецької районної державної адміністрації Миколаївської області;

РИЖОГО Анатолія Петровича — головою Володимирецької районної державної адміністрації Рівненської області;

ДОМАНСЬКОГО Василя Петровича — головою Демидівської районної державної адміністрації Рівненської області;

ІЩУКА Володимира Сергійовича — головою Дубенської районної державної адміністрації Рівненської області;

ГУЗИЧА Олександра Миколайовича — головою Дубровицької районної державної адміністрації Рівненської області;

КОХАНА Олександра Сергійовича — головою Сарненської районної державної адміністрації Рівненської області.

cкасував:

як таке, що нереалізоване, Розпорядження Президента України від 11 грудня 2019 року № 486 «Про призначення Т. Юр’євої головою Веселівської районної державної адміністрації Запорізької області».