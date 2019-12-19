Президент  України 

звільнив:

ДІДОВИЧА Олександра Анатолійовича — з посади голови Свалявської районної державної адміністрації Закарпатської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

МОЛОДЕЦЬКОГО Романа Феліксовича — з посади голови Бердянської районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

МІГУЛЮ Івана Івановича — з посади голови Веселівської районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ІЩЕНКА Олександра Аврамовича — з посади голови Гуляйпільської районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ВАСЮКА Анатолія Григоровича — з посади голови Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

 СТУЛЕНЯ Олександра Васильовича — з посади голови Михайлівської районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ДУДУКАЛОВА Віктора Сергійовича — з посади голови Токмацької районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

СУШКА Богдана Володимировича — з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ПРАВОСУДА Олександра Євгенійовича — з посади голови Якимівської районної державної адміністрації Запорізької області y зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КОРЖА Віктора Борисовича — з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КИНЄВ Еріку Петрівну — з посади голови Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.

призначив:

ВИШНЕВСЬКОГО Михайла Володимировича — головою Новомосковської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

ДЕНИСОВЦЯ Юрія Миколайовича — головою Коростишівської районної державної адміністрації Житомирської області;

СЬОМКА Віталія Тарасовича — головою Любарської районної державної адміністрації Житомирської області;

КИРИЧЕНКА Сергія Васильовича — головою Малинської районної державної адміністрації Житомирської області;

МОЖАРА Ярослава Анатолійовича — головою Народицької районної державної адміністрації Житомирської області;

КАЦІМОН Інну Миколаївну — головою Пулинської районної державної адміністрації Житомирської області;

ТАРАБІЯ Романа Васильовича — головою Свалявської районної державної адміністрації Закарпатської області;

AЛЕЙНIKOBA Арсенія В’ячеславовича — головою Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області;

КІША Василя Васильовича — головою Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області;

ДВОРСЬКОГО Вячеслава Миколайовича — головою Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області;

РУДНИЦЬКОГО Степана Віталійовича — головою Радехівської районної державної адміністрації Львівської області;

ПРИХОДЬКА Вадима Анатолійовича — головою Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області.