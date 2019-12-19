Президент України
звільнив:
ДІДОВИЧА Олександра Анатолійовича — з посади голови Свалявської районної державної адміністрації Закарпатської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
МОЛОДЕЦЬКОГО Романа Феліксовича — з посади голови Бердянської районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
МІГУЛЮ Івана Івановича — з посади голови Веселівської районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ІЩЕНКА Олександра Аврамовича — з посади голови Гуляйпільської районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ВАСЮКА Анатолія Григоровича — з посади голови Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
СТУЛЕНЯ Олександра Васильовича — з посади голови Михайлівської районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ДУДУКАЛОВА Віктора Сергійовича — з посади голови Токмацької районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
СУШКА Богдана Володимировича — з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ПРАВОСУДА Олександра Євгенійовича — з посади голови Якимівської районної державної адміністрації Запорізької області y зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КОРЖА Віктора Борисовича — з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КИНЄВ Еріку Петрівну — з посади голови Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.
призначив:
ВИШНЕВСЬКОГО Михайла Володимировича — головою Новомосковської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
ДЕНИСОВЦЯ Юрія Миколайовича — головою Коростишівської районної державної адміністрації Житомирської області;
СЬОМКА Віталія Тарасовича — головою Любарської районної державної адміністрації Житомирської області;
КИРИЧЕНКА Сергія Васильовича — головою Малинської районної державної адміністрації Житомирської області;
МОЖАРА Ярослава Анатолійовича — головою Народицької районної державної адміністрації Житомирської області;
КАЦІМОН Інну Миколаївну — головою Пулинської районної державної адміністрації Житомирської області;
ТАРАБІЯ Романа Васильовича — головою Свалявської районної державної адміністрації Закарпатської області;
AЛЕЙНIKOBA Арсенія В’ячеславовича — головою Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області;
КІША Василя Васильовича — головою Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області;
ДВОРСЬКОГО Вячеслава Миколайовича — головою Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області;
РУДНИЦЬКОГО Степана Віталійовича — головою Радехівської районної державної адміністрації Львівської області;
ПРИХОДЬКА Вадима Анатолійовича — головою Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області.