ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

звільнив:

ОЛЕКСЮКА Тараса Ігоровича — з посади голови Липовецької районної державної адміністрації Вінницької — області згідно з поданою ним заявою;

ЗАКОРЧЕННОГО Олександра Григоровича — з посади голови Томашпільської районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

МАЗУРИКА Максима Васильовича — з посади голови Хмільницької районної державної адміністрації Вінницької області згідно з поданою ним заявою;

ЧЕРНОВА Олексія Володимировича — з посади голови Чернівецької районної державної адміністрації Вінницької області згідно з поданою ним заявою;

ЩУРА Юрія Борисовича — з посади голови Шаргородської районної державної адміністрації Вінницької області згідно з поданою ним заявою;

БАЛЮКА Юрія Володимировича — з посади голови Криничанської районної державної адміністрації Дніпропетровської області згідно з поданою ним заявою;

ПІЩАНСЬКОГО Олега Валерійовича — з посади голови Березнівської районної державної адміністрації Рівненської області згідно з поданою ним заявою;

ХАРЧУКА Олександра Анатолійовича з посади голови Острозької районної державної адміністрації Рівненської області згідно з поданою ним заявою;

ФЕНИКА Ігоря Віталійовича — з посади голови Згурівської районної державної адміністрації Київської області згідно з поданою ним заявою;

СОЛТАНОВСЬКУ Наталію Іванівну — з посади голови Новотроїцької районної державної адміністрації Херсонської області згідно з поданою нею заявою;

ХОМЕНКА Сергія Євгенійовича — з посади голови Сосницької районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою ним заявою.