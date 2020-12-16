ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
звільнив:
ОЛЕКСЮКА Тараса Ігоровича — з посади голови Липовецької районної державної адміністрації Вінницької — області згідно з поданою ним заявою;
ЗАКОРЧЕННОГО Олександра Григоровича — з посади голови Томашпільської районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
МАЗУРИКА Максима Васильовича — з посади голови Хмільницької районної державної адміністрації Вінницької області згідно з поданою ним заявою;
ЧЕРНОВА Олексія Володимировича — з посади голови Чернівецької районної державної адміністрації Вінницької області згідно з поданою ним заявою;
ЩУРА Юрія Борисовича — з посади голови Шаргородської районної державної адміністрації Вінницької області згідно з поданою ним заявою;
БАЛЮКА Юрія Володимировича — з посади голови Криничанської районної державної адміністрації Дніпропетровської області згідно з поданою ним заявою;
ПІЩАНСЬКОГО Олега Валерійовича — з посади голови Березнівської районної державної адміністрації Рівненської області згідно з поданою ним заявою;
ХАРЧУКА Олександра Анатолійовича з посади голови Острозької районної державної адміністрації Рівненської області згідно з поданою ним заявою;
ФЕНИКА Ігоря Віталійовича — з посади голови Згурівської районної державної адміністрації Київської області згідно з поданою ним заявою;
СОЛТАНОВСЬКУ Наталію Іванівну — з посади голови Новотроїцької районної державної адміністрації Херсонської області згідно з поданою нею заявою;
ХОМЕНКА Сергія Євгенійовича — з посади голови Сосницької районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою ним заявою.