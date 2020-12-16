Завдяки приватно-державному партнерству Черкаський обласний центр служби крові один із двох таких в Україні, де можуть гарантувати повну безпеку компонентів крові для переливання, адже для цього тут встановлено новітнє устаткування. «Урядовий кур’єр» уже повідомляв про переоснащення цієї служби й перебудову її роботи у світлі сучасних вимог (див. «УК» за 13 червня та 19 лютого 2020). Сьогодні наша розповідь про те, як заклад працює в умовах пандемії та як впроваджують проєкт збирання плазми крові від людей, які перехворіли на Сovid-19, щоб використати її для профілактики.