Президент України
звільнив:
КІРИКА Василя Івановича — з посади голови Великоберезнянської районної державної адміністрації Закарпатської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЛАДОМИРЯК Мар’яну Павлівну — з посади голови Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ТУРИКА Віктора Ананійовича — з посади голови Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КАЦМАЗУ Романа Васильовича — з посади голови Балтської районної державної адміністрації Одеської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЛОБАЧА Віктора Івановича — з посади голови Іванівської районної державної адміністрації Одеської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ТОДОРОВУ Наталію Іванівну — з посади голови Ізмаїльської районної державної адміністрації Одеської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЛАБУША Віталія Васильовича — з посади голови Любашівської районної державної адміністрації Одеської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ОНУЦЕ Олега Івановича — з посади голови Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЯЩЕНКО Світлану Петрівну — з посади голови Городнянської районної державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.
призначив:
ПАТОЄВА Сергія Васильовича — головою Апостолівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
КОЗУНЕНКА Петра Анатолійовича — головою Петропавлівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
ТКАЧОВА Станіслава Володимировича — головою Синельниківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
ЄВТУШЕНКА Євгена Вячеславовича — головою Томаківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
САЛІЖЕНКО Людмилу Миколаївну — головою Царичанської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
ЄРОХІНУ Тетяну Іванівну — головою Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області;
БАРАННИКА Олександра Леонідовича — головою Добропільської районної державної адміністрації Донецької області;
РОСЛОВА Олексія Вікторовича — головою Костянтинівської районної державної адміністрації Донецької області;
КОВАЛЕНКА Миколу Миколайовича — головою Ясинуватської районної державної адміністрації Донецької області;
ШНІЦЕРА Ігоря Романовича — головою Великоберезнянської районної державної адміністрації Закарпатської області;
РАДИША Олександра Ігоровича — головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області;
ДЕНИСЕНКА Ігоря Миколайовича — головою Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області;
ГРИШАЄВУ Людмилу Сергіївну — головою Гуляйпільської районної державної адміністрації Запорізької області;
ТИМКІВА Олексія Миколайовича — головою Михайлівської районної державної адміністрації Запорізької області;
ТАТАРЕНКА Віталія Володимировича — головою Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області;
МАРИНЕВИЧА Дмитра Дмитровича — головою Богородчанської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;
ЛАВРИКА Віктора Васильовича — головою Долинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;
ІВАНИШИНА Петра Миколайовича — головою Косівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;
НЕСТЕРАКА Ростислава Богдановича — головою Тисменицької районної державної адміністрації Івано-Франківської області;
КОВАЛЯ Олега Васильовича — головою Буської районної державної адміністрації Львівської області;
БАБЯКА Віталія Євгеновича — головою Турківської районної державної адміністрації Львівської області;
ВЛАСЮКА Леоніда Петровича — головою Здолбунівської районної державної адміністрації Рівненської області;
ПОКУТНЮ Світлану Олександрівну — головою Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області;
АВАНІСОВА Анатолія Володимировича — головою Покровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
ІБРАГІМОВА Юсіфа Вагіфовича — головою Софіївської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
КАПІТОНЕНКА Олександра Вікторовича — головою Волноваської районної державної адміністрації Донецької області;
ДАНИЛЮКА Євгена Івановича — головою Мар’їнської районної державної адміністрації Донецької області;
КОНДРАТЮКА Віктора Андрійовича — головою Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області;
ПОПЮКА Василя Михайловича — головою Чернігівської районної державної адміністрації Запорізької області;
ЛАБУША Віталія Васильовича — головою Балтської районної державної адміністрації Одеської області;
ТОДОРОВУ Наталію Іванівну — головою Ізмаїльської районної державної адміністрації Одеської області;
ОНУЦЕ Олега Івановича — головою Каланчацької районної державної адміністрації
Херсонської області;
КЛИМЕНКА Дмитра Андрійовича — головою Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської області;
БАНДУРКО Валерію Олегівну — головою Смілянської районної державної адміністрації Черкаської області.