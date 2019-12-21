Президент України

звільнив:

КІРИКА Василя Івановича — з посади голови Великоберезнянської районної державної адміністрації Закарпатської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента  України;

ЛАДОМИРЯК Мар’яну Павлівну — з посади голови Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ТУРИКА Віктора Ананійовича — з посади голови Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КАЦМАЗУ Романа Васильовича — з посади голови Балтської районної державної адміністрації Одеської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЛОБАЧА Віктора Івановича — з посади голови Іванівської районної державної адміністрації Одеської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ТОДОРОВУ Наталію Іванівну — з посади голови Ізмаїльської районної державної адміністрації Одеської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЛАБУША Віталія Васильовича — з посади голови Любашівської районної державної адміністрації Одеської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ОНУЦЕ Олега Івановича — з посади голови Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЯЩЕНКО Світлану Петрівну — з посади голови Городнянської районної державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.

призначив:

ПАТОЄВА Сергія Васильовича — головою Апостолівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

КОЗУНЕНКА Петра Анатолійовича — головою Петропавлівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

ТКАЧОВА Станіслава Володимировича — головою Синельниківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

ЄВТУШЕНКА Євгена Вячеславовича — головою Томаківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

САЛІЖЕНКО Людмилу Миколаївну — головою Царичанської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

ЄРОХІНУ Тетяну Іванівну — головою Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області;

БАРАННИКА Олександра Леонідовича — головою Добропільської районної державної адміністрації Донецької області;

РОСЛОВА Олексія Вікторовича — головою Костянтинівської районної державної адміністрації Донецької області;

КОВАЛЕНКА Миколу Миколайовича — головою Ясинуватської районної державної адміністрації Донецької області;

ШНІЦЕРА Ігоря Романовича — головою Великоберезнянської районної державної адміністрації Закарпатської області;

РАДИША Олександра Ігоровича — головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області;

ДЕНИСЕНКА Ігоря Миколайовича — головою Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області;

ГРИШАЄВУ Людмилу Сергіївну — головою Гуляйпільської районної державної адміністрації Запорізької області;

ТИМКІВА Олексія Миколайовича — головою Михайлівської районної державної адміністрації Запорізької області;

ТАТАРЕНКА Віталія Володимировича — головою Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області;

МАРИНЕВИЧА Дмитра Дмитровича — головою Богородчанської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;

ЛАВРИКА Віктора Васильовича — головою Долинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;

ІВАНИШИНА Петра Миколайовича — головою Косівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;

НЕСТЕРАКА Ростислава Богдановича — головою Тисменицької районної державної адміністрації Івано-Франківської області;

КОВАЛЯ Олега Васильовича — головою Буської районної державної адміністрації Львівської області;

БАБЯКА Віталія Євгеновича — головою Турківської районної державної адміністрації Львівської області;

ВЛАСЮКА Леоніда Петровича — головою Здолбунівської районної державної адміністрації Рівненської області;

ПОКУТНЮ Світлану Олександрівну — головою Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області;

АВАНІСОВА Анатолія Володимировича — головою Покровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

ІБРАГІМОВА Юсіфа Вагіфовича — головою Софіївської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

КАПІТОНЕНКА Олександра Вікторовича — головою Волноваської районної державної адміністрації Донецької області;

ДАНИЛЮКА Євгена Івановича — головою Мар’їнської районної державної адміністрації Донецької області;

КОНДРАТЮКА Віктора Андрійовича — головою Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області;

ПОПЮКА Василя Михайловича — головою Чернігівської районної державної адміністрації Запорізької області;

ЛАБУША Віталія Васильовича — головою Балтської районної державної адміністрації Одеської області;

ТОДОРОВУ Наталію Іванівну — головою Ізмаїльської районної державної адміністрації Одеської області;

ОНУЦЕ Олега Івановича — головою Каланчацької районної державної адміністрації 

Херсонської області;

КЛИМЕНКА Дмитра Андрійовича — головою Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської області;

БАНДУРКО Валерію Олегівну — головою Смілянської районної державної адміністрації Черкаської області.