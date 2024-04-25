Президент України

призначив:

 ГРЕЧЕНКА Андрія Івановича — начальником Водянської сільської військової адміністрації Василівського району Запорізької області;

 БАБАНІНА Віталія Олександровича — начальником Михайлівської селищної військової адміністрації Василівського району Запорізької області;

 ТРЕТЯКА Андрія Миколайовича — начальником Роздольської сільської військової адміністрації Василівського району Запорізької області;

 МАЛЄЄВА Івана Володимировича — начальником Кирилівської селищної військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області;

 ОРЛОВА Андрія Володимировича — начальником Приазовської селищної військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області;

 СЛЯДНЄВА Андрія Валентиновича — начальником Терпіннівської сільської військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області;

 ЛАРІОНОВА Андрія Андрійовича — начальником Чкаловської сільської військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області;

 СПАССЬКОГО Юрія Олексійовича — начальником Малотокмачанської сільської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області.