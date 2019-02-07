Президент України
призначив:
ОСІЙЧУКА Олексія Кузьмича — головою Захарівської районної державної адміністрації Одеської області зі строком випробування три місяці;
БУЗИЛЯ Віталія Володимировича — головою Шепетівської районної державної адміністрації Хмельницької області зі строком випробування три місяці;
НАСТАСЕНКА Олександра Григоровича — головою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації зі строком випробування три місяці;
ГРИСЯ Івана Михайловича — головою Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області зі строком випробування три місяці;
ЖИРУН Ярославу Борисівну — головою Савранської районної державної адміністрації Одеської області зі строком випробування три місяці.
відсторонив:
відповідно до частини третьої статті 154 Кримінального процесуального кодексу України відсторонити РУСАНЮКА Михайла Михайловича від посади голови Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області.
звільнив:
ЛІСОГОРА Максима Едуардовича — з посади голови Іванківської районної державної адміністрації Київської області згідно з поданою ним заявою;
ДІДИКА Юрія Андрійовича — з посади голови Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області згідно з поданою ним заявою.