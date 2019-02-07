Президент України

призначив:

ОСІЙЧУКА Олексія Кузьмича — головою Захарівської районної державної адміністрації Одеської області зі строком випробування три місяці;

БУЗИЛЯ Віталія Володимировича — головою Шепетівської районної державної адміністрації Хмельницької області зі строком випробування три місяці;

НАСТАСЕНКА Олександра Григоровича — головою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації зі строком випробування три місяці;

ГРИСЯ Івана Михайловича — головою Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області зі строком випробування три місяці;

ЖИРУН Ярославу Борисівну — головою Савранської районної державної адміністрації Одеської області зі строком випробування три місяці.

відсторонив:

відповідно до частини третьої статті 154 Кримінального процесуального кодексу України відсторонити РУСАНЮКА Михайла Михайловича від посади голови Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

звільнив:

ЛІСОГОРА Максима Едуардовича — з посади голови Іванківської районної державної адміністрації Київської області згідно з поданою ним заявою;

ДІДИКА Юрія Андрійовича — з посади голови Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області згідно з поданою ним заявою.