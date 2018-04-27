Президент України
призначив:
СЕЛЕВИЧА Сергія Олексійовича — головою Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області з 25 квітня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства;
ТЕРТИЧНОГО Олега Васильовича — головою Бобринецької районної державної адміністрації Кіровоградської області з 25 квітня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства;
ГЛАДЕНЬКОГО Геннадія Митрофановича — головою Кодимської районної державної адміністрації Одеської області з 25 квітня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства;
КОВАЛЕНКА Миколу Миколайовича — головою Ясинуватської районної державної адміністрації Донецької області з 25 квітня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства.
звільнив:
МИХНЮКА Володимира Володимировича — з посади голови Новоград-Волинської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою;
ВОРОНІНА Дмитра Олександровича — з посади голови Фастівської районної державної адміністрації Київської області згідно з поданою ним заявою;
СЛІДЗЮКА Володимира Володимировича — з посади голови Великомихайлівської районної державної адміністрації Одеської області згідно з поданою ним заявою.