ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
звільнив:
ХОРОШУНА Геннадія Григоровича — з посади голови Зіньківської районної державної адміністрації Полтавської області згідно з поданою ним заявою;
ВАЛЮКА Володимира Григоровича — з посади голови Христинівської районної державної адміністрації Черкаської області згідно з поданою ним заявою;
ВОЛКОВА Юрія Віталійовича з посади голови Фастівської районної державної адміністрації Київської області згідно з поданою ним заявою;
ЯРЕМЕНКА Івана Олексійовича з посади голови Липоводолинської районної державної адміністрації Сумської області згідно з поданою ним заявою;
ТОВМАСЯНА Артура Едмаровича з посади голови Харківської районної державної адміністрації Харківської області згідно з поданою ним заявою.
призначив:
МАЙДАНИКА Артема Олександровича — головою Овруцької районної державної адміністрації Житомирської області.