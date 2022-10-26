Президент України
призначив:
ТКАЧЕНКА Богдана Станіславовича – начальником Андрівської сільської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області;
ПЕЛЕШКА Віталія Володимировича – начальником Андріївської селищної військової дміністрації Бердянського району Запорізької області;
ПЕТРИНУ Сергія Євгенійовича – начальником Берестівської сільської військової
адміністрації Бердянського району Запорізької області;
ШЛЯХТІНУ Людмилу Василівну – начальником Новенської сільської військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області;
ЄРМОЛЕНКА Андрія Віталійовича – начальником Семенівської сільської військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області.