Президент України

призначив:

ТКАЧЕНКА Богдана Станіславовича – начальником Андрівської сільської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області;

ПЕЛЕШКА Віталія Володимировича – начальником Андріївської селищної військової дміністрації Бердянського району Запорізької області;

ПЕТРИНУ Сергія Євгенійовича – начальником Берестівської сільської військової

адміністрації Бердянського району Запорізької області;

ШЛЯХТІНУ Людмилу Василівну – начальником Новенської сільської військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області;

ЄРМОЛЕНКА Андрія Віталійовича – начальником Семенівської сільської військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області.