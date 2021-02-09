Президент України
звільнив:
ЛУЦЕНКА Євгенія Васильовича — з посади голови Вінницької районної державної адміністрації Вінницької області згідно з поданою ним заявою;
ГОЛОВАШИЧ Людмилу Володимирівну — з посади голови Гайсинської районної державної адміністрації Вінницької області згідно з поданою нею заявою;
КУЗНЕЦА Богдана Олександровича — з посади голови Іллінецької районної державної адміністрації Вінницької області згідно з поданою ним заявою;
УРБАНСЬКОГО Богдана Петровича — з посади голови Немирівської районної державної адміністрації Вінницької області згідно з поданою ним заявою;
ГАВРИЛЮКА Олександра Анатолійовича — з посади голови Піщанської районної державної адміністрації Вінницької області згідно з поданою ним заявою;
УРДЗІКА Віталія Валерійовича — з посади голови Тиврівської районної державної адміністрації Вінницької області згідно з поданою ним заявою
БОРОВСЬКОГО Олега Володимировича — з посади голови Тульчинської районної державної адміністрації Вінницької області згідно з поданою ним заявою;
ЛИТВИНЧУКА Сергія Анатолійовича — з посади голови Новоград-Волинської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою;
МАРКЕВИЧА Василя Богдановича — з посади голови Золочівської районної державної адміністрації Львівської області згідно з поданою ним заявою;
ІЛЬЧИШИНА Івана Івановича — з посади голови Самбірської районної державної адміністрації Львівської області згідно з поданою ним заявою;
ЯНКА Богдана Ярославовича — з посади голови Сколівської районної державної адміністрації Львівської області згідно з поданою ним заявою;
РОМАНОВА Дмитра Володимировича — з посади голови Полтавської районної державної адміністрації Полтавської області згідно з поданою ним заявою.
призначив:
УРДЗІКА Віталія Валерійовича — головою Вінницької районної державної адміністрації Вінницької області;
ГОЛОВАШИЧ Людмилу Володимирівну — головою Гайсинської районної державної адміністрації Вінницької області;
ГАВРИЛЮКА Олександра Анатолійовича — головою Тульчинської районної державної адміністрації Вінницької області;
КУЗНЕЦА Богдана Олександровича — головою Хмільницької районної державної адміністрації Вінницької області;
МАРКЕВИЧА Василя Богдановича — головою Золочівської районної державної адміністрації Львівської області;
ІЛЬЧИШИНА Івана Івановича — головою Самбірської районної державної адміністрації Львівської області;
ЯНКА Богдана Ярославовича — головою Стрийської районної державної адміністрації Львівської області
РОМАНОВА Дмитра Володимировича — головою Полтавської районної державної адміністрації Полтавської області.