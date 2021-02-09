Президент України

звільнив:

 

ЛУЦЕНКА Євгенія Васильовича — з посади голови Вінницької районної державної адміністрації Вінницької області згідно з поданою ним заявою;

ГОЛОВАШИЧ Людмилу Володимирівну — з посади голови Гайсинської районної державної адміністрації Вінницької області згідно з поданою нею заявою;

КУЗНЕЦА Богдана Олександровича — з посади голови Іллінецької районної державної адміністрації Вінницької області згідно з поданою ним заявою;

УРБАНСЬКОГО Богдана Петровича — з посади голови Немирівської районної державної адміністрації Вінницької області згідно з поданою ним заявою;

ГАВРИЛЮКА Олександра Анатолійовича — з посади голови Піщанської районної державної адміністрації Вінницької області згідно з поданою ним заявою;

УРДЗІКА Віталія Валерійовича — з посади голови Тиврівської районної державної адміністрації Вінницької області згідно з поданою ним заявою

БОРОВСЬКОГО Олега Володимировича — з посади голови Тульчинської районної державної адміністрації Вінницької області згідно з поданою ним заявою;

ЛИТВИНЧУКА Сергія Анатолійовича — з посади голови Новоград-Волинської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою;

МАРКЕВИЧА Василя Богдановича — з посади голови Золочівської районної державної адміністрації Львівської області згідно з поданою ним заявою;

ІЛЬЧИШИНА Івана Івановича — з посади голови Самбірської районної державної адміністрації Львівської області згідно з поданою ним заявою;

ЯНКА Богдана Ярославовича — з посади голови Сколівської районної державної адміністрації Львівської області згідно з поданою ним заявою;

РОМАНОВА Дмитра Володимировича — з посади голови Полтавської районної державної адміністрації Полтавської області згідно з поданою ним заявою.

призначив:

УРДЗІКА Віталія Валерійовича — головою Вінницької районної державної адміністрації Вінницької області;

ГОЛОВАШИЧ Людмилу Володимирівну — головою Гайсинської районної державної адміністрації Вінницької області;

ГАВРИЛЮКА Олександра Анатолійовича — головою Тульчинської районної державної адміністрації Вінницької області;

КУЗНЕЦА Богдана Олександровича — головою Хмільницької районної державної адміністрації Вінницької області;

МАРКЕВИЧА Василя Богдановича — головою Золочівської районної державної адміністрації Львівської області;

ІЛЬЧИШИНА Івана Івановича — головою Самбірської районної державної адміністрації Львівської області;

ЯНКА Богдана Ярославовича — головою Стрийської районної державної адміністрації Львівської області

РОМАНОВА Дмитра Володимировича — головою Полтавської районної державної адміністрації Полтавської області.