ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

звільнив:

ЛЮБОТУ Валерія Михайловича — з  посади голови Куп'янської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 83 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

призначив:

РЯБОГО Олега Івановича — головою Коростенської районної державної адміністрації Житомирської області;

ХМЕЛЬОВСЬКОГО Петра Михайловича — головою Надвірнянської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;

КАНАШЕВИЧА Андрія Вікторовича — головою Куп’янської районної державної адміністрації Харківської області;

УСОВА Володимира Вікторовича — головою Харківської районної державної адміністрації Харківської області.