ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
звільнив:
ЛЮБОТУ Валерія Михайловича — з посади голови Куп'янської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 83 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.
призначив:
РЯБОГО Олега Івановича — головою Коростенської районної державної адміністрації Житомирської області;
ХМЕЛЬОВСЬКОГО Петра Михайловича — головою Надвірнянської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;
КАНАШЕВИЧА Андрія Вікторовича — головою Куп’янської районної державної адміністрації Харківської області;
УСОВА Володимира Вікторовича — головою Харківської районної державної адміністрації Харківської області.