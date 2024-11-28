Президент України
звільнив:
ДРОЗДЕНКА Олексія Олександровича — з посади начальника Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області.
призначив:
КРИВОШЕЄНКА Сергія Володимировича — начальником Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області.
уповноважив:
Віце-прем’єр-міністра з відновлення України — Міністра розвитку громад та територій України КУЛЕБУ Олексія Володимировича на підписання Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди (Проект «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України») між Україною та Європейським інвестиційним банком.