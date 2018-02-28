Президент України 

призначив:

ЧУГУНКІНА Олега Павловича – головою Оратівської районної державної адміністрації Вінницької області з 26 лютого 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства;

ГРИНКЕВИЧА Ігоря Мироновича – головою Бережанської районної державної адміністрації Тернопільської області з 26 лютого 2018 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;

КОЗУБСЬКОГО Володимира Петровича головою Кременецької районної державної адміністрації Тернопільської області з 26 лютого 2018 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства.

звільнив:

БЕЗКОРОВАЙНОГО Андрія Анатолійовича – з посади голови Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області згідно з поданою ним заявою;

КОЗАЧКА Вадима Петровича – з посади голови Кодимської районної державної адміністрації Одеської області згідно з поданою ним заявою.